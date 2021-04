Tempo de leitura: 4 minutos

Sábado será de decisão na Austrália. O Super Rugby AU terá seu jogo único de semifinal entre Brumbies e Force, com transmissão ao vivo do Watch ESPN. Quem vencerá encarará na semana que vem os Reds na grande final.

Quem vencerá a semifinal do 🏉Super Rugby AU na Austrália🇦🇺 nesse sábado? Jogo ao vivo 06h45 no #WatchESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 28, 2021



O favoritismo é todos dos Brumbies, atuais campeões. Nos dois jogos entre os dois times até aqui em 2021, as duas vitórias ficaram com os Brumbies: indiscutíveis 27 x 11 e 42 x 14. A última vitória do Force sobre os Brumbies em jogos de Super Rugby foi em 2013, em Perth. A última vez que o Force venceu em Canberra, casa dos Brumbies, foi em 2011. Os Brumbies têm o melhor ataque do Super Rugby AU 2021 e o melhor desempenho em tackles, com força no pack de nomes como o capitão Alaalatoa e a máquina Pete Samu, enquanto na linha Nic White, Noah Lolesio e Tom Banks formam uma espinha dorsal sólida.

No entanto, a forma recente do Force anima seu torcedor, com a dupla argentina de 9 e 10, Cubelli e Miotti, se destacando. O Force ainda contará com o centro Richard Kahui, ex All Blacks, mas outros dois nomes de peso da linha estarão ausentes: Rob Kearney e Tevita Kuridrani. No pack, o argentino Medrano é um dos destaques na primeira linha, ao passo que o hooker Kaitu’u vem sendo um dos artilheiros do time.

- Continua depois da publicidade -

Rodada para cumprir tabela na Nova Zelândia… mas sempre com bons jogos

Já na Nova Zelândia, os dois times classificados para a grande final já são conhecidos: Crusaders e Chiefs. O Super Rugby Aotearoa tem um formato diferente do Super Rugby AU, com apenas os dois primeiros colocados indo à final. Com isso, a última rodada não terá mais nada em disputa.

Na sexta, os Hurricanes já sabem que terminarão a competição em último lugar, mas buscarão encerrar a competição de cabeça erguida recebendo os Highlanders. Já no sábado, Blues e Chiefs farão clássico da Ilha do Norte, com os Chiefs já com a cabeça na grande final.

Super Rugby AU – Super Rugby australiano

Semifinal

01/05 – 06h45 – Brumbies x Force, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Rory Scott, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

Force: 15 Jake Strachan, 14 Toni Pulu, 13 Richard Kahui, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomás Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Henry Taefu, 23 Jack McGregor;

Super Rugby Aotearoa – Super Rugby neozelandês



30/04 – 04h00 – Hurricanes x Highlanders, em Wellington – Watch ESPN AO VIVO

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Fraser Armstrong, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Brayden Lose, 21 Cam Roigard, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Pepesana Patafilo;

Highlanders: 15 Josh Ioane, 14 Sam Gilbert, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Josh Dickson, 4 Bryn Evans, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Hugh Renton, 21 Kayne Hammington, 22 Michael Collins, 23 James Lentjes;

01/05 – 04h00 – Blues x Chiefs, em Auckland – Watch ESPN AO VIVO

Blues: em breve

Chiefs: em breve

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 8 28 Chiefs Hamilton 7 20 Blues Auckland 7 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 7 7

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;