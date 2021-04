Tempo de leitura: 3 minutos

O fundo de investimentos estadunidense Silver Lake fez uma oferta de 387,5 milhões de dólares neozelandeses (mais de 1,4 bilhão de reais) pela compra de 12,5% dos direitos comerciais da New Zealand Rugby (a federação neozelandesa de rugby), o que inclui direitos sobre os All Blacks.

Hoje, em Assembleia com as 26 federações provinciais da Nova Zelândia, a New Zealand Rugby aprovou a venda por unanimidade. No entanto, para o negócio se concretizar, será preciso ainda a aprovação da Associação de Jogadores do país.

A Silver Lake será o segundo fundo de investimento a comprar parte de uma propriedade importante do rugby mundial, seguindo os passos da CVC, que adquiriu percentuais do Six Nations, Premiership e PRO14.