Tempo de leitura: 9 minutos

Nesse sábado, o Six Nations 2021 poderá conhecer seu campeão. Serão 3 jogos, que encerram a competição para 4 das 6 seleções. O grande jogo, que poderá já decidir o título, será entre França e Gales, em Paris.

Os outros dois duelos são Irlanda e Inglaterra, Escócia e Itália, que não terão efeitos sobre o título, mas valem pontos no Ranking – e vagas no elenco dos British and Irish Lions (a seleção dos melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, que jogará no meio do ano contra os Springboks). Todos os jogos serão exibidos pelos canais ESPN.

Qual é a matemática pelo título?

No momento, Gales soma 9 pontos a mais que a França, com os galeses tendo um jogo a mais, uma vez que a França ainda precisará enfrentar a Escócia, em jogo adiado.

Gales será campeão já nesse sábado apenas se:

Vencer por qualquer placar;

Empatar;

Ou perder fazendo ponto bônus e negando bônus à França;

No Six Nations, a vitória vale 4 pontos, o empate 2 e a derrota 0. No entanto, ganha 1 ponto extra na classificação (o ponto bônus) o time que for for derrotado por 7 ou menos pontos de diferença (ponto bônus defensivo) e os times que marcarem ao menos 4 tries na partida (ponto bônus ofensivo).

Para Gales, a vitória ainda significará a conquista do Grand Slam, dado ao time que vence o Six Nations de modo invicto e derrotando todos os seus oponentes. Seria o 13º Grand Slam de Gales, que se iguaria à Inglaterra como o maior campeão de Grand Slams da história.

França e Gales preparados para decidirem quem é o melhor da Europa



Após a Segunda Guerra Mundial, a França retornou ao Five Nations (depois de ser excluída do torneio em 1931). Desde então (desde 1946), França, Gales e Inglaterra venceram exatamente 17 títulos do Five/Six Nations. Nesse sábado, França e Gales decidirão quem é o melhor da história “moderna” da competição.

A França não é campeã do Six Nations desde 2010 e vive seu melhor momento desde então. No entanto, os franceses sofreram duro revés com derrota diante da Inglaterra no último sábado. Mesmo assim, o técnico Fabien Galthié manteve exatamente o mesmo XV titular para encarar Gales, colocando fé na formação. Com isso, Ntamack segue no banco, com Jalibert vestindo a 10 titular.

Gales, por sua vez, foi campeão em 2019 e, após um péssimo 2020, renasceu em 2021, contra as expectativas. O técnico Wayne Pivac, que estava pressionado, respira e mantém sua aposta no mesmo XV titular que venceu a Itália, efetuando apenas uma troca: a volta de Adam Beard à segunda linha, comandada pelo capitão Alun Wyn Jones, que igualará Richie McCaw como o jogador com mais jogos por uma seleção na história (148 jogos por Gales, igualando o neozelandês Richie McCaw). Jones tem outros 9 jogos pelos British and Irish Lions, que já o tornam o jogador com mais jogos oficiais na história do esporte.

Os Bleus tiveram uma perigosa queda de rendimento no segundo tempo do último jogo que lhe custaram a preciosa vitória e isso não poderá ocorrer de novo. A França foi superada pela Inglaterra em turnovers e, com isso, o breakdown contra Gales será determinante. Cretin foi criticado no último jogo, mas segue fazendo trio da terceira linha com Alldritt e Ollivon e o embate contra Faletau, Tipuric e Navidi promete muito. A primeira linha francesa teve altos e baixos contra os ingleses, com jogo ruim de Haouas, mas excelente presença de Baille. E Dupont, com a 9, estará pressionado para entregar uma atuação genial do começo ao fim, sem queda de produção. É decisão e se espera muito dele.

Gales, por sua vez, sofreu para encontrar a parelha de 9 e 10 ideal e Gareth Davies ganhou a chance em momento decisivo – precisando provar o merecimento da titularidade encarando Dupont. Já o abertura Biggar deu a volta por cima em 2021, mas terá que vencer o duelo contra Jalibert, que vem em ascensão, provando que a França tem grandes opções para a camisa 10. Outros duelos que empolgam são entre North e Vakatawa (no centro) e entre Liam Williams e Brice Dulin (os fullbacks). Com pontas matadores (Rees-Zammt e Josh Adams do lado vermelho, Teddy Thomas e Penaud do lado azul), o foco estará nos criadores.

Irlanda e Inglaterra duelam pelo Millennium Trophy e pelos Lions



Não é verdade que o jogo entre Irlanda e Inglaterra desse sábado não vale título. Está em jogo a taça anual entre os dois países, o Millennium Trophy. Mais do que isso, estarão em jogo vagas nos British and Irish Lions – e esse é o principal assunto para a partida.

O técnico da Inglaterra, Eddie Jones, resolveu fazer uma aposta e escalou o fullback Elliot Daly com a camisa 13 (no lugar do lesionado Slade), mantendo Max Malins com a 15. O restante do elenco é o mesmo que venceu a França, com Cowan-Dickie ganhando mesmo a camisa 2.

Para a Irlanda, o jogo marcará a aposentadoria da seleção do terceira linha CJ Stander. Andy Farrell, técnico inglês da Irlanda (e pai do capitão inglês Owen Farrell), apostou em Van der Flier e Conan fazendo trio com Stander, ao passo que na linha as três grandes notícias são os retornos de Conor Murray à camisa 9, para fazer a dupla consagrada com Sexton, a escalação do trator Bundee Aki com a 12 (por conta de Ringrose estar lesionado) e a inclusão do ponta Jacob Stockdale, que não vinha em boa fase, mas é sempre expectativa de show.

Com as duas seleções vindo de vitórias, a expectativa é de grande jogo. Murray vai brigar com Ben Youngs pela 9 dos Lions, enquanto Owen Farrell quer provar que ainda pode ser a estrela da camisa vermelha. Maro Itoje vai colidir na segunda linha com Tadhg Beirne, que vem em ascensão, enquanto Herring e Cowan-Dickie prometem um duelo de matadores no maul.

Escoceses pelo Lions, italianos pela honra



A Escócia já não pode mais ser campeã, mas para seus jogadores ainda está em jogo provarem que merecem um lugar nos British and Irish Lions. Já a Itália, condenada à colher de pau, busca recuperar o orgulho. Desde 2015, os italianos não vencem um jogo de Six Nations, acumulando já recordes 31 derrotas consecutivas no torneio.

Para o duelo, a Escócia não terá Finn Russell, lesionado, e, com isso, o técnico Gregor Townsend resolveu inovar e escalou o fullback Stuart Hogg com a camisa 10, para fazendo dupla com o 9 Scott Steele, que ganhou uma oportunidade como titular. Duhan van der Merwe e Darcy Graham formam a dupla de pontas, com Sam Johnson e Huw Jones fazendo a parceria de centros. No pack, o hooker David Cherry e o pilar Zander Fagerson são as novidades na primeira linha.

Apesar das mudanças, a Escócia é favorita contra a Itália. Para a despedida italiana de mais um martírio, o técnico Franco Smith decidiu manter a base do time derrotado por Gales, consolidando a dupla Varney e Garbisi para 9 e 10 e mantendo o oitavo Lamaro como titular, ao lado de Meyer e Negri (criticado ao longo da semana por um “crocodile roll” que tirou o inglês Jack Willis de ação por um ano, por fratura no joelho). O jovem Federico Mori ganhou a camisa 12 de Carlo Canna.

*Horários de Brasília

20/03 – 11h15 – Escócia x Itália, em Edimburgo – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Histórico: 32 jogos, 24 vitórias da Escócia e 8 vitórias da Itália. Último jogo: Itália 17 x 28 Escócia, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Escócia: 15 Sean Maitland, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Stuart Hogg (c), 9 Scott Steele, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 David Cherry, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Ali Price, 22 Jaco van der Walt, 23 Chris Harris;

Itália: 15 Edoardo Padovani, 14 Mattia Bellini, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Andrea Lovotti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Maxime Mbandà, 21 Marcello Violi, 22 Carlo Canna, 23 Marco Zanon;



20/03 – 13h30 – Irlanda x Inglaterra, em Dublin – Millennium Trophy – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Histórico: 137 jogos, 80 vitórias da Inglaterra, 49 vitórias da Irlanda e 8 empates. Último jogo: Inglaterra 18 x 07 Irlanda, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonny Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 CJ Stander, 5 Tadhg Beirne, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 David Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rónan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Peter O’Mahony, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Billy Burns, 23 Jordan Larmour;

Inglaterra: 15 Max Malins, 14 Anthony Watson, 13 Elliot Daly, 12 Owen Farrell (c), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Charlie Ewels, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 Ollie Lawrence, 23 Joe Marchant;

20/03 – 16h45 – França x Gales, em Paris – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 100 jogos, 51 vitórias de Gales, 46 vitórias da França e 3 empates. Último jogo: França 38 x 21 Gales, em 2020 (amistoso);

França: 15 Brice Dulin, 14 Teddy Thomas, 13 Virimi Vakatawa, 12 Gael Fickou, 11 Damian Penaud, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Dylan Cretin, 5 Paul Willemse, 4 Romain Taofifenua, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Uini Atonio, 19 Swan Rebbadj, 20 Anthony Jelonch, 21 Baptiste Serin, 22 Romain Ntamack, 23 Arthur Vincent;

Gales: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Botham, 21 Tomos Williams, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

Seleção Jogos Pontos Gales 4 19 Irlanda 4 11 França 3 10 Inglaterra 4 10 Escócia 3 6 Itália 4 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;