As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 já estão sendo prejudicadas pro conta da pandemia. Na Europa, por exemplo, apenas 7 países serão envolvidos (os que participam do atual “Six Nations B”), com todos os demais já tendo sido excluídos.

Agora foi a vez da América do Norte e Caribe confirmar que México e todos os países do Caribe não jogarão as Eliminatórias. Um torneio deveria ser realizado no meio de 2021, mas acaba de ser cancelado. Com isso, já é oficial que Canadá e Estados Unidos estão classificados para a fase final das Eliminatórias das Américas, para enfrentar os dois melhores sul-americanos em novembro de 2021.



A própria América do Sul teve suas Eliminatórias reduzidas, com a não participação de Peru, Venezuela, Costa Rica e Guatemala que estariam habilitados a jogarem por vaga no Mundial (por serem países membros plenos do World Rugby, diferentemente de outros países da região, que são apenas membros da Sudamérica Rugby). Na América do Sul, jogarão as Eliminatórias apenas Uruguai, Brasil, Chile, Colômbia e Paraguai.

A Ásia também deve restringir suas Eliminatórias a Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia. Com isso, a princípio, apenas África e Oceania realizarão Eliminatórias completas.

Já estão classificados à Copa do Mundo de 2023: