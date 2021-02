Tempo de leitura: 6 minutos

Após o adiamento da partida entre França e Escócia, dois jogos movimentarão o sábado pelo Six Nations, que entra em sua 3ª rodada.

Primeiro, Itália e Irlanda duelam, com os italianos ainda vivendo uma terrível seca de vitórias – nenhum triunfo no Six Nations desde 2015! Na sequência, será a vez de Gales – o inesperado vice líder – receber a atual campeão Inglaterra, em jogo de muita rivalidade e que terá um marco histórico: o galês George North, de 28 anos, se tornará o jogador mais jovem na história do rugby mundial a completar 100 jogos oficiais por sua seleção nacional.

Irlanda tem Sexton de volta

A última vez que a Itália venceu a Irlanda foi em 2013. Os Azzurri, novamente, começaram o Six Nations com derrota pesada. Para tentarem reverter o momento ruim, os italianos apostaram na manutenção do XV titular que perdeu para a Inglaterra por 41 x 18. A Itália teve um começo razoável, de mais posse de bola, o que oferece esperanças aos torcedor azul.

No entanto, a Irlanda está ainda mais forte, pois conta com o retorno do abertura Sexton, que fará a dupla criativa com o scrum-half Gibson-Park. A Irlanda volta a ter seu criador e o favoritismo se torna absoluto.

100 vezes North… o que a Inglaterra tem a dizer?

O segundo jogo da rodada vai opor Gales – invicto até aqui, contra todos os prognósticos – e a Inglaterra – ferida após inesperada derrota contra a Escócia. O jogo valerá a liderança para os dois lados, uma vez que a França não irá a campo.

Gales joga em casa e, apesar de não ter feitos grandes atuações, está embalado. A volta de George North – agora recordista – aumenta as esperanças do torcedor vermelho, que ainda celebrou a escalação de Liam Williams como fullback. North será segundo centro, uma vez que as pontas são da sensação Rees-Zammit e do matador Josh Adams, de volta ao time. Ao lado de North, Jonathan Davies será o primeiro centro, o que confere à linha do Dragão muito mais qualidade do que nos jogos anteriores. No entanto, o abertura Dan Biggar está escalados, mesmo contestado e, desta vez, fará dupla com Hardy.

O técnico Pivac ainda escolheu Navidi como titular para formar uma terceira linha com Tipuric e Faletau. Qualidade no breakdown haverá de sobra, mas o rendimento dos três juntos ainda estará sob questão. Alun Wyn Jones segue como capitão na segunda linha, ao passo que a primeira linha terá Francis, Wyn Jones e Ken Owens.

Para buscar quebrar o “feitiço” galês, a Inglaterra terá linha completa e inalterada, com George Ford de 10 e Owen Farrell de 12. Ben Youngs será o 9 que promete dominar o embate contra Hardy, ao passo qe Elliot Daly é o camisa 15, pronto para um duelo quente com Liam Williams. Slade com a 13, May com a 11 e Watson com a 14 são os nomes já previstos e em bom momento.

No pack, no entanto, os ingleses tiveram nova baixa na terceira linha, com a perda de Lawes. Com isso, quem fará trio com Curry e Billy Vunipola é Mark Wilson. O trio em questão não fez bom jogo na estreia contra a Escócia e estará sob os holofotes. Jonny Hill segue como dupla de segunda linha forte com Maro Itoje, ao passo que a primeira linha é a ideal, de Sinckler, George e Mako Vunipola.

No papel, a Inglaterra do técnico Eddie Jones, mesmo jogando fora de casa, é favorita – e não pode pensar em derrota, pois uma queda em Cardiff significaria um duro golpe às ambições de título. Na prática, Gales é o time em “ascensão” e que terá verdadeira prova de fogo.

*Horários de Brasília

Dia 27/02 – 11h15 – Itália x Irlanda, em Roma – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Histórico: 32 jogos, 28 vitórias da Irlanda e 4 vitórias da Itália. Último jogo: Irlanda 50 x 17 Itália, em 2020 (Six Nations);

Itália: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Cherif Traore’, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Maxime Mbanda’, 21 Callum Braley, 22 Federico Mori, 23 Mattia Bellini;

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 CJ Stander, 7 Will Connors, 6 Tadhg Beirne, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Andrew Porter, 19 Ryan Baird, 20 Jack Conan, 21 Craig Casey, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls;

Dia 27/02 – 13h45 – Gales x Inglaterra, em Cardiff – ESPN AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 136 jogos, 65 vitórias da Inglaterra, 59 vitórias de Gales e 12 empates. Último jogo: Gales 13 x 24 Inglaterra, em 2020 (Autumn Nations Cup);

Gales: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Jonathan Davies, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Kieran Hardy, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhodri Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Botham, 21 Gareth Davies, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 George Martin, 21 Ben Earl, 22 Dan Robson, 23 Max Malins;

Dia 28/02 – França x Escócia, em Paris – Auld Alliance Trophy – ADIADO

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Gales 2 9 Inglaterra 2 6 Escócia 2 5 Irlanda 2 2 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;