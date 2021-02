Tempo de leitura: 5 minutos

Finalmente sexta e sábado serão de ação completa na Oceania, com a rodada de abertura do Super Rugby Aotearoa neozelandês somada à segunda rodada do Super Rugby AU australiano.

A ação começa na sexta com o grande clássico da Ilha do Sul da Nova Zelândia entre Crusaders e Highlanders. Os ‘Landers jogam em casa, capitaneados pelo camisa 9 Aaron Smith, e estão sedentos por provarem que podem mais na competição. O rival, o Crusaders, é o dono da terra dos All Blacks no últimos 3 anos e tem o reforço de Scott Barrett, retornando à segunda linha rubronegra. Mo’unga, Will Jordan, Sam Whitelock & cia tornam os ‘Saders favoritos.

Do lado australiano, a sexta é de estreia do Melbourne Rebels, que visita o favorito Queensland Reds, do capitão James O’Connor, desta vez escalado com camisa 15. O Rebels é capitaneado por Matt Toomua, que terá a seu lado, na camisa 12, Reece Hodge. Haylett-Petty está de fora, por lesão.

No sábado, a Nova Zelândia assistirá a um dos jogos mais importantes de sua temporada regular, com Hurricanes e Blues fazendo duelo de dois favoritos a chegarem à final. Os ‘Canes jogam em casa e são capitaneados por Ardie Savea. Laumape, Julian Savea e Jordie Barrett compõem uma linha poderosa, mas olhares estarão sobre o scrum-half Taumateine, que ocupa a vaga deixada por TJ Perenara. Já o lado azul é capitaneado por Patrick Tuipulotu, que lidera o excelente pack dos Blues. Na linha, Rieko Ioane estará com a camisa 13, enquanto o 10 Otere Black e o 15 Stephen Perofeta estarão sob os holofotes, pela ausência de Beauden Barrett, hoje no rugby japonês.

Por fim, na Austrália, os Brumbies são amplamente favoritos atuando em casa diante de um enfraquecido Waratahs. Dependendo do placar, o jogo pode significar um choque cruel de realidade contra o time de Sydney.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

26/02 – 03h05 – Highlanders x Crusaders, em Dunedin

Árbitro: Ben O’Keeffe

Highlanders: 15 Solomon Alaimalo, 14 Connor Garden-Bachop, 13 Ngantungane Punivai, 12 Sio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Regan, 4 Josh Dickson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Daniel Lienert-Brown;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Josh Hohneck, 18 Jeff Thwaites, 19 Bryn Evans, 20 Liam Squire, 21 Folau Fakatava, 22 Josh Ioane, 23 Hugh Renton;



Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Fletcher Newell, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Mitchell Drummond, 22 Fergus Burke, 23 Chay Fihaki;

27/02 – 03h05 – Hurricanes x Blues, em Wellington

Árbitro: Paul Williams

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Julian Savea, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Jonathan Taumateine, 8 Devan Flanders, 7 Ardie Savea (c), 6 Vaea Fifita, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Xavier Numia, 18 Alex Fidow, 19 Reed Prinsep, 20 Du’Plessis Kirifi, 21 Luke Campbell, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Salesi Rayasi;

Blues: 15 Stephen Perofeta, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Sam Nock, 8 Hoskins Sotutu, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Gerard Cowley-Tuioti, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 James Lay;

Suplentes: 16 Luteru Tolai, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tu’ungafasi, 19 Josh Goodhue, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Jonathan Ruru, 23 Tanielu Tele’a;

Super Rugby AU

26/02 – 05h45 – Reds x Rebels, em Brisbane



Árbitro: Jordan Way

Reds: 15 James O’Connor (c), 14 Filipo Daugunu, 13 Hamish Stewart, 12 Hunter Paisami, 11 Jordan Petaia, 10 Jock Campbell, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Seru Uru, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Feao Fotuaika, 19 Ryan Smith, 20 Sam Wallis, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Suliasi Vunivalu;

Rebels: 15 Tom Pincus, 14 Lachlan Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Brad Wilkin, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Faamausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Ed Craig, 17 Isaac Aedo Kailea, 18 Rhys van Nek, 19 Rob Leota, 20 Josh Kemeny, 21 James Tuttle, 22 Glen Vaihu, 23 Frank Lomani;

27/02 – 05h45 – Brumbies x Waratahs, em Canberra



Árbitro: Nic Berry

Brumbies: 15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Waratahs: 15 Jack Maddocks, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Alex Newsome (c), 12 Tepai Moeroa, 11 James Ramm, 10 Will Harrison, 9 Jack Grant, 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachlan Swinton, 5 Jack Whetton, 4 Sam Caird, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 David Porecki, 17 Te Tera Faulkner, 18 Sio Tatola, 19 Jeremy Williams, 20 Hugh Sinclair, 21 Henry Robertson, 22 Tane Edmed, 23 Triston Reilly;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 1 5 Brumbies Canberra 1 4 Rebels Melbourne 0 0 Force Perth 1 0 Waratahs Sydney 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;