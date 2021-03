Tempo de leitura: 1 minuto

O primeiro jogos dos Springboks (a seleção sul-africana) após o título da Copa do Mundo de 2019 poderá ser contra os Estados Unidos. Foi confirmado hoje pelo RugbyPass que Estados Unidos e África do Sul estão negociando duelarem com preparação dos Springboks em junho ou julho antes dos sul-africanos encararem os British and Irish Lions.

A confirmação do amistoso depende da confirmação do local e do novo calendário das partidas entre Springboks e Lions. Os jogos deveriam ser realizados na África do Sul, mas a pandemia inviabilizou o plano original. A tendência é que os jogos sejam no Reino Unido, mas a Austrália ainda quer receber o evento.

