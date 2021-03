Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta semana, a federação fijiana de rugby (Fijian Rugby Union) apresentou oficialmente seu plano comercial para contar com sua franquia no Super Rugby Aotearoa em 2022. Isto colocaria Fiji alinhado com as competições da Nova Zelândia, mas abriria espaço para um futuro alinhamento com a Austrália, por conta do Super Rugby Trans Tasman.

Fiji planeja contar com uma franquia sua, o Fijian Drua, e espera captar 10 milhões de dólares para viabilizar o projeto. Até 2019, o Drua disputava o NRC (o Campeonato Australiano), como uma franquia semi profissional. Os fijianos pretendem contar no mínimo com 6 jogos em casa todos os anos.

Além de Fiji, já é sabido que Samoa e Tonga têm planos para uma franquia conjunta, o Moana Pasifika.