Tempo de leitura: 2 minutos

O jogo entre França e Escócia que seria no último domingo pelo Six Nations acabou adiado para data indeterminada após 16 integrantes da seleção da França testarem positivo para COVID-19. O fato teve grande repercussão, sobretudo na França. A Ministra do Esporte, Roxana Maracineanu, foi a público exigir que a Federação Francesa de Rugby investigue – com uma comissão independente – o motivo para terem ocorrido as contaminações. A Ministra inclusive ameaçou retirar a equipe do Six Nations caso as investigações não ocorressem da maneira desejada, porém a Federação já identificou o treinador Fabien Galthié como “paciente zero”.

The France head coach, who is among 16 in the camp to have tested positive for Covid, went to Paris to watch his 19-year-old son play a match. https://t.co/enKgub65QA #SixNations — RTÉ Rugby (@RTErugby) March 1, 2021



Galthié quebrou os protocolos sanitários ao deixar a bolha para assistir a um jogo de seu filho. Em janeiro, o governo francês deu uma autorização especial de viagem para a seleção de rugby jogar o Six Nations, desfrutando de privilégio que outros viajantes não teriam, uma vez que o país recrudesceu as medidas de controle de viagens para conter a pandemia. Ainda não foram confirmadas quais punições ocorrerão.

Roxana Maracineanu a appelé Bernard Laporte pour s'assurer que toutes les exigences des autorités sanitaires étaient respectées au sein du groupe France, touché par quinze cas de Covid-19 https://t.co/VO48WWoNeg pic.twitter.com/wQKvg8hDw6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 22, 2021