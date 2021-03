Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby divulgou na última sexta-feira (26) as datas programadas pela entidade para realização do Campeonato Brasileiro Livelo de Rugby XV Masculino (“Super 12”) e também do Super Sevens – Circuito Brasileiro Feminino de Rugby Sevens 2021. Os torneios estão previstos para acontecerem entre os meses de julho e novembro de 2021.

O Campeonato Brasileiro está definido em duas partes: Etapa Classificatória e Fase Final. A Etapa Classificatória acontecerá entre os dias 31 de julho e 18 de setembro, e a Fase final acontece entre os dias 2 e 30 de outubro de 2021. Já o Super Sevens, acontece em seis etapas: 14 de agosto, 11 de setembro, 2 de outubro, 10 de outubro, 6 de novembro e 27 de novembro.

A definição das datas foi feita em conjunto com os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro Livelo de Rugby XV Masculino e o Super Sevens, com o objetivo de oferecerem um norte aos clubes que já começaram a trabalhar em 2021. Elas foram sugeridas em reunião e com aprovação de todos os clubes para as propostas apresentadas. No fim de maio, haverá uma nova reunião para a confirmação do torneio de acordo com alguns critérios estipulados como vacinação, taxa de mortalidade por dia causada pela pandemia e taxa diária de casos por cidades. Com isso, as datas poderão mudar, de acordo com a situação sanitária do país.

As datas sugeridas, para os campeonatos brasileiros são:

Super 12

31/07 – 1ª rodada

14/08 – 2ª rodada

28/08 – 3ª rodada

11/09 – 4ª rodada

18/09 – 5ª rodada

02/10 – Quartas

16/10 – Semis

30/10 – Final

Super Sevens

14/8

11/9

02/10

23/10

06/11

27/11