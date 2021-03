Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de realização de jogos adiados no Top 10 italiano! Os dois brasileiros que disputam a competição estiveram em campo. Dell’Acqua foi titular na vitória fora de casa do Valorugby Emilia sobre o Mogliano (24 x 19), ao passo que Lorenzo Massari entrou na segunda etapa da derrota do Colorno frente ao Calvisano (26 x 14).







Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 14 x 26 Calvisano

Petrarca Padova 56 x 07 Lazio

Mogliano 19 x 24 Valorugby Emilia

Viadana 24 x 07 Fiamme Oro

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 10 46 Rovigo Rovigo 12 41 Calvisano Calvisano 12 41 Valorugby Emilia Reggio Emilia 12 40 Mogliano Mogliano Veneto 12 25 Fiamme Oro Roma 12 23 Lyons Piacenza 13 22 Viadana Viadana 11 25 Colorno Colorno 12 13* Lazio Roma 10 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas