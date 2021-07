Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A África do Sul adiou a decisão da série de três partidas contra os Lions para o jogo 3, que rolará no dia 7 de agosto. Neste sábado, os Springboks conquistaram uma tensa vitória por 27 x 09 sobre os British and Irish Lions, num jogo que teve brigas, polêmica e um time sul-africano que, ao final, foi capaz de tornar o jogo ao seu gosto, ditando o ritmo do segundo tempo.

Antes da partida, o diretor de rugby da seleção sul-africana, Rassie Erasmus, criou uma guerra mental, atacando a arbitragem do jogo anterior e sugerindo que os Boks haviam sido vítimas na primeira partida – no que poderia ser chamado de “futebolização” do jogo. A estratégia se refletiu em campo, com os sul-africanos apostando num jogo físico e de pressão mental, que acabou por ditar o que foram os primeiros 40 minutos.

O primeiro tempo se provou uma batalha campal, recheada de confusões e polêmica. O jogo foi ao intervalo com 9 x 6 para os Lions, com um amarelo para cada lado (Van der Merwe, dos Lions, e Kolbe, dos Springboks) e um try salvo no limite por Siya Kolisi, quando Henshaw apanhou chute de Biggar no in-goal, mas não conseguiu apoiar a bola no in-goal. No mesmo lance, os Lions reclamaram de possível amarelo a Faf de Klerk, que não se confirmou.

O jogo de impacto, atrito e contato teve 60% de posse de bola para os Lions, que garantiram um pouco mais de volume de jogo. Os Springboks pecaram nos laterais (2 perdidos), ao passo que os Lions acumularam impressionantes 100% de aproveitamento em tackles.



O segundo tempo começou perfeito para os Springboks, com Pollard desferindo chute perfeito para Mapimpi marcar o primeiro try do jogo. Foram 20 minutos nos quais os Boks arriscaram mais e decidiram o duelo.

Try for Makazole Mapimpi! Fantastic kick from Handré Pollard to hit Mapimpi in his stride and the South African wing steps inside to score.#LionsSA2021 #LionsRugby #RSAvBIL pic.twitter.com/9jKP8LwyKX — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 31, 2021



Os Lions tiveram a chance da virada logo na sequência com penal, mas Biggar acertou a trave. O controle territorial passou a pender para o lado sul-africano e, aos 61′, veio o golpe fatal, com um maul avassalador dos Boks que resultou em Faf De Klerk chutando para o in-goal com maestria e Lukhanyo Am voou para anotar o segundo try.

The finish will probably be this week’s laws debate of choice, but what a maul and grubber kick from Faf de Klerk to put Am through for the try#LionsSA2021 #LionsRugby #RSAvBIL pic.twitter.com/CFKOAQl67W — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) July 31, 2021

Os Lions acusaram o golpe e não conseguiram mudar o curso do duelo. Pollard chutou mais 3 penais e assegurou o triunfo sul-africano, do jeito que os campeões mundiais mais gostam.

27 09

🇿🇦África do Sul 27 x 09 British and Irish Lions🇬🇧🇮🇪, na Cidade do Cabo