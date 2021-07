Tempo de leitura: 5 minutos

O rúgbi é um dos esportes mais populares do mundo. É especialmente famoso no Reino Unido, França e Nova Zelândia. Algumas pessoas o consideram um esporte nacional para a Inglaterra, enquanto outras o consideram um parente distante do futebol. Seja como for, o rúgbi e seus antecessores são jogados há séculos por pessoas de diferentes classes sociais em todo o mundo. Neste artigo, vamos descobrir quando e onde tudo começa e como o rúgbi se tornou o esporte que podemos jogar hoje em dia.

Desde o século XIX

O rúgbi foi codificado na Inglaterra no século XIX, mas formas de esporte semelhantes eram praticadas em todo o mundo muito antes. Há menções de esportes como kemari no Japão ou ki-o-rahi na Nova Zelândia. No Reino Unido, havia o futebol gaélico e o hurling Cornish a partir do qual o rúgbi poderia ter se desenvolvido.

Muitas vezes é difícil determinar o lugar exato de origem desses esportes, pois há apenas vagas menções a eles e nada escrito sobre regras exatas. Da mesma forma, quando se trata da origem do rúgbi, existem várias teorias a partir das quais este esporte “ancestral” se desenvolveu.

A evolução do esporte moderno do rúgbi pode ser rastreada em até três jogos: o futebol escolar de rúgbi, o futebol de união e o futebol. Embora não possamos ter certeza absoluta de qual deles é o mais antigo, é geralmente aceito que a escola de rúgbi veio primeiro e depois se desenvolveu em dois esportes diferentes.

As regras escritas do rúgbi foram criadas em 1845 na Rugby School por William Delafield Arnold, W. W. Shirley e Frederick Hutchins. Eles foram inspirados por um jogo de futebol chamado “rugger” que era jogado na Escola de Rúgbi. O primeiro jogo internacional oficial do sindicato de rúgbi foi disputado entre a Escócia e a Inglaterra em 1871.

Desenvolvimento

No final do século XIX, o rugby havia se tornado muito popular no Reino Unido. Na década de 1890, a França se juntou a outras nações adotando o rúgbi. Depois, ele se espalhou para as colônias da Grã-Bretanha que acabaram se tornando independentes, uma após a outra. Foi assim que este esporte se tornou tão difundido em todo o mundo.

O jogo mudou com o tempo. Existem dois tipos de rúgbi: o union (rúgbi que teve origem na Inglaterra) e o league (rúgbi que se desenvolveu no norte da Inglaterra). O século XIX também viu mudanças nas regras, mas uma coisa permaneceu a mesma: a popularidade do rúgbi era limitada.

No século XX, o rúgbi atingiu novas alturas de popularidade — na França mais do que nunca. Em 1900, o rúgbi teve sua competição nas Olimpíadas. No entanto, foi rapidamente retirado do programa. Foi então retirado da competição em 1924 por causa das regras complicadas e do pequeno número de nações participantes.

O rúgbi estava lutando para estabelecer campeonatos adequados e as competições estavam mudando. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles estabeleceram uma Copa do Mundo adequada, mas ela foi interrompida pela guerra.

Em 1987, houve a Copa do Mundo de Rúgbi na Austrália e na Nova Zelândia, e desde então ela tem sido realizada a cada quatro anos.

Tempos modernos

Atualmente, o rugby é jogado em 119 países em todo o mundo e é governado pelo World Rugby. Ele é especialmente popular na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Inglaterra.

O rúgbi moderno tem um corpo dirigente que continua modificando as regras deste esporte. A versão atual do rúgbi foi criada em 2012 quando eles mudaram os scrums de 3 para 4 jogadores por equipe, eliminaram os line outs e os substituíram por uma nova maneira de vencer o jogo. Estas mudanças foram feitas para acelerar os jogos, torná-los mais interessantes para os espectadores e eliminar algumas questões de segurança.

Atualmente, a popularidade do rúgbi está crescendo e até se fala em torná-lo novamente parte das Olimpíadas.

As regras mudaram ao longo do tempo, mas uma coisa permaneceu a mesma: a popularidade do rúgbi. Mesmo que tenha sido banido durante os Jogos Olímpicos, o rúgbi ainda atingiu novos patamares de popularidade por causa das Copas do Mundo e outras competições que são realizadas atualmente.

Apostas no rúgbi

A aposta esportiva no rúgbi é uma direção completamente nova no jogo e há inúmeras oportunidades para os jogadores apostarem nesse esporte. Há diferentes ofertas disponíveis, desde apostar nos próprios jogos até apostar em diferentes estatísticas durante o jogo. Diferentes tipos de apostas também estão disponíveis para o rúgbi:

Apostas individuais – apostar na vitória de uma equipe com uma relação de probabilidade específica

Apostas múltiplas – apostas múltiplas para jogadores que estão realmente interessados no rúgbi. Eles podem fazer uma aposta em uma das duas equipes, um determinado placar e muitas outras estatísticas durante a partida.

Asian handicap – opção de apostas que está se tornando muito popular ultimamente porque oferece aos jogadores maiores índices de probabilidade do que as apostas retas normais.

E muito mais especialmente em países onde o rugby é altamente popular como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul ou Inglaterra.

Torneios que são ótimos para apostas em rúgbi estão em todo o mundo e há sempre a possibilidade de se divertir com índices de probabilidade que estão crescendo no tempo. Cabe aos apostadores decidirem se desejam apostar em torneios maiores como a Copa do Mundo de Rúgbi ou Seis Nações e ganhar muito dinheiro ou se ficam satisfeitos com eventos menores em ligas regionais.

Conclusão

O rúgbi teve seus altos e baixos como todos os esportes do mundo, mas estabeleceu sua posição em alguns lugares da Terra onde é realmente popular.

As regras foram mudando ao longo do tempo, mas a ideia geral permanece inalterada: o rúgbi ainda é um esporte muito interessante que pode mantê-lo entretido se você estiver interessado nele ou, ainda melhor, se você quiser apostar nele.