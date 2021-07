Tempo de leitura: 2 minutos

Para coroar uma ciclo perfeito. Desde a derrota na final do Rio 2016, a Nova Zelândia simplesmente ganhou (quase) tudo. Foram 3 títulos de Circuito Mundial de Sevens (em 4 temporadas), o título da Copa do Mundo (2018) e o título dos Commonwealth Games (2018). Faltava o ouro olímpico e ele veio, com vitória sem sustos sobre a França na grande final em Tóquio: 26 x 12, confirmando a condição de super favorita. Foi o primeiro ouro olímpico na história para o “país do rugby”.

They won the @rugbyworldcup, #RWC7s and the World Series 🏆 They claimed Commonwealth Games Gold 🥇 And now they’re @Olympics champions 🥇 New Zealand’s Fab Five take their place among rugby’s immortals#HowWeSevens | #Rugby | #Tokyo2020 pic.twitter.com/BJUmesGRtW — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) July 31, 2021



A Nova Zelândia não balançou com o favoritismo e começou logo de cara marcando o primeiro try com Michaela Blyde. A França respondeu com bela corrida e try de Drouin, mas as Black Ferns fecharam o primeiro tempo muito fortes, capitalizando na posse de bola com tries de Broughton e Fluhler, as artilheiras.

As francesas responderam no segundo tempo com try de Ciofani, após Okemba ganhar metros e desferir lindo offload. Mas o que parecia a reação, virou só um esboço. A Nova Zelândia foi clínica, com Nathan-Wong punindo as defesa francesa, que bateu cabeça para se livrar de impedimento. Erro fatal. As Blacks Ferns marcaram o try da vitória , assegurando a histórica conquista.

Para a França, muita festa de todo modo pela prata, que coroou a ascensão recente das Bleues no cenário internacional.

FINAL

🇳🇿Nova Zelândia 26 x 12 França🇫🇷

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL 21 X 12 JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 CANADÁ 24 X 10 QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:00 C. O. RUSSO 07 X 35 AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:30 ESTADOS UNIDOS 33 X 14 CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 23:00 NOVA ZELÂNDIA 22 X 17 FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 23:30 GRÃ-BRETANHA 19 X 26 FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 C. O. RUSSO 10 X 22 CHINA Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 AUSTRÁLIA 17 X 07 ESTADOS UNIDOS Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 FIJI 21 X 12 GRÃ-BRETANHA Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 NOVA ZELÂNDIA 26 X 12 FRANÇA Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

História

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.