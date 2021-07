Tempo de leitura: 2 minutos

Elas fizeram um torneio monumental e garantiram um feito inédito. Fiji se tornou medalhista olímpico também no rugby sevens feminino com as fijianas batendo a Grã-Bretanha na decisão da medalha de bronze por 21 x 12, impondo às britânicas a segunda derrota seguida na disputa de medalha.

Fiji seguiu a tônica de sua campanha e foi superior do começo ao fim, com uma defesa fortíssima e muita qualidade com a bola em mãos. Não tardou para as fijianas abrirem 14 x 00, com dois tries da estrela Nakoci. No entanto, Megan Jones manteve as britânicas no páreo com try para as europeias e o jogo pegou fogo. A Grã-Bretanha pressionou, mas foi artilheira fijiana Ulunisau quem marcou em contra-golpe o try crucial do jogo. Jones ainda responde com seu segundo try, mas a virada britânica não veio.

Emoção dos dois lados e medalha para Fiji, contra os prognósticos iniciais, provando sua evolução.

BRONZE

🇫🇯Fiji 21 x 12 Grã-Bretanha🇬🇧

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL 21 X 12 JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 CANADÁ 24 X 10 QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:00 C. O. RUSSO 07 X 35 AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:30 ESTADOS UNIDOS 33 X 14 CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 23:00 NOVA ZELÂNDIA 22 X 17 FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 23:30 GRÃ-BRETANHA 19 X 26 FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 C. O. RUSSO 10 X 22 CHINA Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 AUSTRÁLIA 17 X 07 ESTADOS UNIDOS Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 FIJI 21 X 12 GRÃ-BRETANHA Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 NOVA ZELÂNDIA 26 X 12 FRANÇA Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

História

Ano Sede Ouro Prata Bronze XV - Masculino 1900 Paris França Alemanha* Grã-Bretanha* 1908 Londres Australásia (Austrália) Grã-Bretanha - 1920 Antuérpia Estados Unidos França - 1924 Paris Estados Unidos França Romênia Sevens - Masculino 2016 Rio de Janeiro Fiji Grã-Bretanha África do Sul 2020 Tóquio - - - - - - Sevens - Feminino 2016 Rio de Janeiro Austrália Nova Zelândia Canadá 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.