Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção Brasileira Feminina se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio com vitória por 21 x 12 sobre o Japão, assegurando o 11º lugar da competição.

As brasileiras largaram na frente com try de Raquel, mas a resposta japonesa não tardou, com try de Hirotsu, em troca de passes simples mais efetiva até a ponta. As Yaras tiveram dificuldades no primeiro tempo, cometendo muitos erros e viram o Japão virar o placar com try de Hara, quebrando o tackle brasileiro. Porém, antes da pausa, Bianca arrancou desde a defesa e anotou o try que recolocou o Brasil na liderança da partida, 14 x 12. Bianca se firmou como a artilheira brasileira em Tóquio.

O Japão teve seus momentos no segundo tempo, mas a defesa brasileira garantiu a posse nos momentos cruciais e o try da vitória das Yaras saiu no minuto final com Tchoba, após as brasileiras arrancarem penal crucial. 21 x 12, números finais, mantendo a vantagem brasileira sobre o Japão nos últimos anos.

- Continua depois da publicidade -

🇧🇷Brasil 21 x 12 Japão🇯🇵

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL 21 X 12 JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 CANADÁ 24 X 10 QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:00 C. O. RUSSO 07 X 35 AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:30 ESTADOS UNIDOS 33 X 14 CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 23:00 NOVA ZELÂNDIA 22 X 17 FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 23:30 GRÃ-BRETANHA 19 X 26 FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 C. O. RUSSO X CHINA Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 FIJI X GRÃ-BRETANHA Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 NOVA ZELÂNDIA X FRANÇA Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa, Eshyllen Coimbra;

Lista de espera: Gabriela Lima;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;