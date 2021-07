Tempo de leitura: 3 minutos

Nesse domingo os Estados Unidos viverão a grande final da edição 2021 da Major League Rugby (MLR), a liga profissional norte-americana. O jogo terá um palco de gala, o maior de sua curta história: o Los Angeles Memorial Coliseum, o estádio Olímpico de Los Angeles, palco dos Jogos Olímpicos de 1932, 1984 e, em breve, 2028. E logo com o time da casa, o Los Angeles Giltinis, na grande final.

Trata-se apenas da terceira edição da competição, com Seattle tendo vencido em 2018 e 2019 (em 2020 a temporada foi cancelada). Agora, o campeão será inédito, com Los Angeles chegando à final logo em sua temporada de estreia. Do outro lado está o Rugby ATL, isto é, Atlanta, que vai a uma final inédita e buscará se tornar o primeiro time do Leste do país a ser campeão da MLR.

O jogo terá transmissão online pelo therugbynetwork e opõe duas equipes em condições muito distintas. Los Angeles nasceu como o time mais rico da liga e apostou numa legião de australianos, já que seu dono é australiano (Adam Gilchrist, dono da bebida Giltini, um Martini misturado com o nome dele). LA ninguém menos que dois históricos Wallabies: o abertura Matt Giteau (108 jogos pelos Wallabies) e o centro/ponta Adam Ashley-Cooper (37 anos e 121 jogos pelos Wallabies). Ambos querem acabar suas vitoriosas carreiras com novo título e têm a companhia de outros ex Wallabies, como o segunda linha e capitão Dave Dennis (com 18 jogos pelos Wallabies), o centro Bill Meakes (1 jogo pelos Wallabies) e o scrum-half Harrison Goddard (ex seleção australiana de sevens). A eles se somam o asa também australiano Angus Cottrell (que jogou contra o Brasil pelos Barbarians), artilheiro de tries do LA e de toda a MLR no momento, o ponta ídolo do rugby canadense DTH van der Merwe e o oitavo escocês Adam Ashe (6 jogos pela Escócia).

Por sua vez, Atlanta (apelidado de Rattlers, mas sem adotar o nome oficialmente) tem um elenco “bom e barato”, que foi um dos únicos times capazes de derrotar LA na temporada regular, num memorável 17 x 12. Isto é, no único duelo até hoje entre os dois times, deu Atlanta, o que deixa esperançoso seu torcedor, que viu um time físico e combatido na zona de contato segurar a máquina californiana de tries. São poucos nomes famosos no time capitaneado pelo centro sul-africano Ryan Nell, de breve passagem pela seleção sul-africana de sevens. O grande nome da linha de Atlanta é o argentino Bautista Ezcurra (com 5 jogos pelos Pumas), um dos destaques da temporada, com 6 tries em 14 jogos. No pack, o hooker sul-africano Marko Janse van Rensburg vem se provando uma arma nos mauls, ao passo que nomes como o pilar , o segunda linha canadense Conor Keys e o terceira linha também canadense Matt Heaton (co-capitão) estão se provando nomes importantes.

No papel, o favoritismo é do time da Califórnia, mas Atlanta tem todos os motivos para sonhar alto.

01/08 – 17h00 (hora de Brasília) – Los Angeles Giltinis x Atlanta, em Los Angeles – The Rugby Network AO VIVO