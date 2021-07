Tempo de leitura: 5 minutos

Com transmissão do SporTV 4, Nova Zelândia e França decidirão a medalha de ouro do rugby sevens feminino dos Jogos Olímpicos em Tóquio na manhã deste sábado.

A Nova Zelândia conquistou uma dramática vitória na primeira semifinal sobre o brilhante time de Fiji, vencendo apenas na prorrogação, ao passo que a França se impôs sobre a rival Grã-Bretanha. Assim, fijianas e britânicas decidirão a medalha de bronze.

SEMIFINAIS

🇳🇿Nova Zelândia 22 x 17 Fiji🇫🇯

Foi um jogo épico. Um dos maiores já vistos no rugby sevens feminino. Fiji encarou de igual para igual a melhor seleção do mundo, a Nova Zelândia, numa partida dramática decidida apenas na prorrogação.

As fijianas foram brilhantes na defesa, segurando as carregadoras de bola kiwis, conquistando turnovers e sendo, como sendo, irresistíveis nos offloads. Mas o conjunto neozelandês, com três atletas já nomeadas melhores do mundo (Woodman, Blyde e Tui), se provou o diferencial. Quem decidiu, no entanto, não foi uma das “medalhonas”. Foi Gayle Broughton, que marcou logo de cara o primeiro try do jogo para as Black Ferns. Porém, Fiji respondeu com try de Solikoviti, após Ulunisau varar a linha kiwi e, antes da pausa, Naikoci tirou um try feito de Ruby Tui com um tapa na bola dentro do in-goal.

No segundo tempo, a mesma Solikoviti cravou o segundo try fijiano, mas a Nova Zelândia obteve posse de bola na reta final e Woodman e Fluhler correram para os tries da virada. Porém, já com o tempo esgotado, a artilheira Ulunisay varou a linha kiwi e correu para o try do empate. A vitória de Fiji esteve na conversão, que não entrou, levando o duelo à prorrogação. As Black Ferns mantiveram a posse de bola e Broughton rompeu para o try de ouro, dando a dramática vitória à Nova Zelândia.

🇫🇷França 26 x 19 Grã-Bretanha🇬🇧

Na segunda semifinal, a França se impôs sobre a Grã-Bretanha, em outro jogo parelho, mas que em momento algum teve vantagem das britânicas. Com direito a show de hand-offs, Ciofani e Okemba correram para os tries da França no começo, mas a galesa Jasmine Joyce disparou para o try da reação britânica. Bertrand e Joyce trocaram tries, mas quando Ciofani correu para seu segundo try, o jogo parecia mesmo nas mãos das francesas. A escocês Hannah Smith ainda deu esperanças à Grã-Bretanha com try no fim, em momento que a França parecia esgotada. Mas a defesa francesa falou mais alto no fim, assegurando o 26 x 19.

BRONZE

05h30 –🇫🇯Fiji x Grã-Bretanha🇬🇧

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Grã-Bretanha, 26 x 07, no Rio 2016 (quartas de final);

O que esperar?: Fiji é a grande sensação do torneio e é a grande favorita à medalha de bronze. Nomes como Solikoviti, Naikoci e Ulunisau estão arrancando aplausos em Tóquio e estão entre os grandes nomes do torneio. As fijianas foram derrotadas pela Nova Zelândia, sim, mas deixaram a impressão de que poderiam ser até medalhistas de ouro. As britânicas lutaram e são uma seleção interessante, que une atletas experientes com jovens experientes. A base do time é a Inglaterra, mas a galesa Jasmine Joyce vem sendo o grande nome do time britânico até aqui. As inglesas estão preocupadas, porque os últimos três encontros com Fiji no Circuito Mundial terminaram em derrotas inglesas. A partida será a reedição das quartas de final do Rio 2016, de má recordação para Fiji – mais um motivo para fazerem o jogo da vida;

FINAL

06h00 –🇳🇿Nova Zelândia x França🇫🇷

Histórico: 29 jogos, 27 vitórias da Nova Zelândia e 2 vitórias da França. Último jogo: Nova Zelândia 19 x 07 França, em 2020;

O que esperar? : A Nova Zelândia foi ao Japão com o status de única super favorita ao ouro e quase deixou escapar o sonho na semifinal contra Fiji. As Black Ferns provaram serem time de campeãs, com seu elenco fenomenal, de Woodman, Tui, Blyde, Fluhler, Hirini & cia, capaz de crescer nos momentos decisivos. A derrota para a Austrália na final do Rio 2016 marcou a geração e aquela memória pode ser tanto a lição e estímulo necessários para a final em Tóquio – como também um fantasma capaz de influir na estabilidade mental.

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase Transmissão 28/07/21* 21:00 FRANÇA 12 X 05 FIJI Grupo B SporTV 4 28/07/21* 21:30 BRASIL 00 X 33 CANADÁ Grupo B SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS 28 X 14 CHINA Grupo A SporTV 4 / BandSports 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA 48 X 00 JAPÃO Grupo C SporTV 4 28/07/21* 23:00 C. O. RUSSO 12 X 14 GRÃ-BRETANHA Grupo C Globoplay - Rugby 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA 29 X 07 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21 04:30 CANADÁ 12 X 26 FIJI Grupo B SporTV 2 29/07/21 05:00 BRASIL 05 X 40 FRANÇA Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA 26 X 10 CHINA Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS 17 X 07 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA 26 X 21 GRÃ-BRETANHA Grupo A SporTV 4 29/07/21 07:00 C. O. RUSSO 35 X 12 QUÊNIA Grupo A SporTV 4 29/07/21** 21:00 BRASIL 05 X 41 FIJI Grupo B SporTV 2 / BandSports 29/07/21** 21:30 CANADÁ 00 X 31 FRANÇA Grupo B SporTV 2 29/07/21** 22:00 CHINA 29 X 00 JAPÃO Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA 12 X 14 ESTADOS UNIDOS Grupo C Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA 31 X 00 QUÊNIA Grupo A Globoplay - Rugby 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA 33 X 00 C. O. RUSSO Grupo A Globoplay - Rugby 30/07/21 04:30 CANADÁ 45 X 00 BRASIL Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:00 QUÊNIA 21 X 17 JAPÃO Semifinal 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21 05:30 NOVA ZELÂNDIA 36 X 00 C. O. RUSSO Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:00 FIJI 14 X 12 AUSTRÁLIA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 06:30 ESTADOS UNIDOS 12 X 21 GRÃ-BRETANHA Quartas de final SporTV 4 30/07/21 07:00 FRANÇA 24 X 10 CHINA Quartas de final SporTV 4 30/07/21*** 21:00 BRASIL 21 X 12 JAPÃO Disputa de 11º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 21:30 CANADÁ 24 X 10 QUÊNIA Disputa de 9º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:00 C. O. RUSSO 07 X 35 AUSTRÁLIA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 22:30 ESTADOS UNIDOS 33 X 14 CHINA Semifinal 5º lugar Globoplay - Rugby 30/07/21*** 23:00 NOVA ZELÂNDIA 22 X 17 FIJI Semifinal Ouro SporTV 2 30/07/21*** 23:30 GRÃ-BRETANHA 19 X 26 FRANÇA Semifinal Ouro SporTV 2 31/07/21 04:30 C. O. RUSSO X CHINA Disputa de 7º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:00 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Disputa de 5º lugar Globoplay - Rugby 31/07/21 05:30 FIJI X GRÃ-BRETANHA Medalha de Bronze SporTV 4 31/07/21 06:00 NOVA ZELÂNDIA X FRANÇA Medalha de Ouro SporTV 4

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Unidos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🪆Comitê Olímpico Russo



Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;