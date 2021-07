Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Fim de 13 anos de espera: o St. Helens Saints é campeão da RFL Challenge Cup! Neste sábado, o monumental estádio de Wembley, em Londres, recebeu a grande final de um dos troféus mais prestigiados do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) mundial: a Challenge Cup, a Copa da Inglaterra.



Criada em 1895, no ano que da fundação do Rugby League (quando clubes do Norte da Inglaterra romperam com o Rugby Union, almejando o profissionalismo, proibido no Union na época), a Challenge Cup é uma das duas competições anuais jogadas pelos clubes ingleses. Segunda maior campeão da Super League (a liga), o St. Helens Saints é o terceiro maior campeão da copa do país, mas não a vencia desde 2008.

O clube dos arredores de Liverpool provou seu grande momento e triunfou sobre o Castleford Tigers, que segue sem um título desde 1986. A final foi apertada, mas os Saints se impuseram no segundo tempo, garantindo o 26 x 12. O francês Fages, os ingleses Roby e o artilheiro Makinson e o inglês-irlandês Amor marcaram os tries dos Saints, com o australiano (naturalizado escocês) Lachlon Coote garantindo os chutes.

🔴 James Roby arrives from nowhere to touch down! 👀 We are back level at Wembley… 🏆 @Betfred #ChallengeCup Final

📺 @BBCOne pic.twitter.com/soVcXPiU6b — Betfred Challenge Cup (@TheChallengeCup) July 17, 2021

26 12

St. Helens Saints 26 x 12 Castleford Tigers, em Wembley, Londres

Lista de campeões

Clube Títulos Wigan Warriors 19 Leeds Rhinos 14 St. Helens Saints 13 Warrington Wolves 10 Widnes Vikings 7 Huddersfield Giants 6 Bradford Bulls 5 Halifax Panthers 5 Hull FC 5 Wakefield Wildcats 5 Castleford Tigers 4 Batley Bulldogs 3 Featherstone Rovers 3 Hunslet Hawks 2 Oldham Roughyeds 3 Swinton Lions 3 - Broughton Rovers* 2 Dewsbury Rams 2 Leigh Centurions 2 Barrow Raiders 1 - Bradford Park Avenue** 1 Catalans Dragons 1 Hull Kingston Rovers 1 Rochdale Hornets 1 Salford Red Devils 1 Shefield Eagles 1 Workington Town 1

*Extinto

**Migrou para o futebol

