Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O URBA TOP12 – o Campeonato de Buenos Aires – começou neste sábado com muitos placares elásticos em jogos recheados de tries.

Os jogos exibidos no Watch ESPN foram particularmente bons, com o SIC, atual campeão, voando baixo contra o forte Pucará (de Iñaki Delguy, irmão de Bautista Delguy, dos Pumas), 43 x 22, e com o Alumni, campeão de 2018 (jogando com homenagem ao ex Puma Hector Pachola, falecido no último mês) batendo o Los Tilos, de La Plata, num disputado 27 x 12.



O papa títulos Hindú atropelou o recém promovidos Buenos Aires Cricket & Rugby Club, ao passo que o Belgrano muito bem pelo Regatas Bella Vista por 45 x 15. Em jogo que esperava-se muito equilíbrio, o Newman fez 34 x 21 para cima do CASI (que teve Matías Phelan, filho do ex treinador dos Pumas, marcando try), ao passo que o CUBA encaixou bem seu jogo contra o San Luis e triunfou por 32 x 12.











URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

- Continua depois da publicidade -

SIC 43 x 22 Pucará

Alumni 27 x 12 Los Tilos

CUBA 32 x 12 San Luis

Newman 34 x 21 CASI

Hindú 43 x 23 BACRC

Belgrano 45 x 15 Regatas

Clube Cidade Jogos Pontos Belgrano Buenos Aires 1 5 Hindú Don Torcuato 1 5 SIC San Isidro 1 5 CUBA Villa de Mayo 1 5 Alumni Tortuguitas 1 4 Newman Benavídez 1 4 CASI San Isidro 1 0 Los Tilos La Plata 1 0 San Luis La Plata 1 0 Pucará Burzaco 1 0 Buenos Aires C&RC San Fernando 1 0 Regatas Bella Vista Bella Vista 1 0

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;