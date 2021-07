Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O domingo começou com tudo no rugby africano com Uganda e Argélia decidindo a sorte do Grupo C das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 no continente.

Uganda já havia derrotado Gana, mas a Argélia fora derrotado pelos ganeses. Com isso, os argelinos precisavam vencer de todo modo e conseguiram: 22 x 16. Com o resultado, Uganda assegurou o primeiro lugar, pelo bônus defensivo, enquanto a Argélia deixou Gana para trás e avançou às quartas de final.



Já em Harare, no Zimbábue, o dia foi de rodada dupla. Primeiro, no XV feminino, Uganda venceu novamente o Zimbábue (34 x 03 agora) e avançou à próxima Copa da África Feminina.

Depois, no masculino, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Zimbábue atropelou Burkina Faso por 101 x 03 e já é praticamente o primeiro colocado do grupo. Como a Tunísia desistiu de participar por conta de casos de COVID-19, os dois países avançam às quartas de final.

Quartas de final quase certas

Com a vitória larga do Zimbábue, já é possível cravar as quartas de final das Eliminatórias na África, que rolarão em 2022. De um lado da chave, a Namíbia terá vida fácil contra Burkina Faso, mas cruzará nas semifinais contra o vencedor de Zimbábue e Costa do Marfim. Já do outro lado da chave, tem clássico do Leste da África entre as rivais Uganda e Quênia e o embate do Norte entre Senegal e Argélia.

🇺🇬 Uganda 16 x 22 Argélia 🇩🇿, em Kampala🇺🇬



🇿🇼 Zimbábue 101 x 03 Burkina Faso 🇧🇫, em Harare🇿🇼



Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 2 5 Madagascar 2 5 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 2 6 Zâmbia 2 0 Grupo C Uganda 2 6 Argélia 2 5 Gana 2 4 Grupo D Zimbábue 1 5 Burkina Faso 1 0 Tunísia* - -

*Tunísia desistiu da competição



Quartas de final (2022)



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo D - Namíbia vs Burkina Faso

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo C - Senegal vs Argélia

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo B - Uganda vs Quênia

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo A - Zimbábue vs Costa do Marfim



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4

XV feminino

🇿🇼Zimbábue 03 x 34 Uganda🇺🇬, em Kampala🇺🇬