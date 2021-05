Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana, enquanto La Rochelle, Toulouse, Bordeaux e Montpellier jogavam pelas copas europeias, outros 8 times franceses foram a campo por jogos adiados do Top 14. A jornada foi de clássicos na competição.

Com líder e vice líder (Toulouse e La Rochelle) envolvidos na Champions Cup, o quarto colocado Racing foi o centro das atenções por receber seu rival Stade Français no clássicov de Paris. O Stade Français precisa vencer de todo modo para seguir sonhando com classificação ao mata-mata e conseguiu: 35 x 29, em jogo de 4 tries para o Racing e 2 para o Stade Français, que puniu a indisciplina do Racing vencendo na base dos penais – foram 7!

O primeiro tempo foi de 19 x 07 para o Stade Français, mas o Racing reagiu com try de Teddy Thomas e o fim foi emocionante: Iribaren fez o terceiro try do Racing aos 74′, respondido com try de Bourban para o Stade, aos 75′, que se provou decisivo. Thomas ainda fez o quarto try para o Racing aos 78′, mas não houve tempo para a virada.



Outro clássico foi visto em Clermont-Ferrand, com o Clermont recebendo e derrotando o Brive, no dérbi do Maciço Central. 37 x 27, que mantiveram o Clermont na terceira posição. O japonês Matsushima segue como um dos grandes destaques do Clermont fazendo o primeiro try, ao passo que Iturria, Fourcade e Raka marcaram os demais.



Defendendo sua permanência no G6, o Toulon sofreu para vencer o lanterna e já rebaixado Agen por 34 x 17. Foram 4 tries para o Toulon, incluindo um do argentino Facundo Isa. No entanto, o placar esteve em aberto até perto do fim, com o Toulon liquidando o jogo apenas com os tries de Cordini, aos 75′, e Devaux, com o tempo esgotado. Placar enganoso.



Ainda ameaçado de rebaixamento, o Bayonne foi derrotado em casa por 26 x 23 pelo Castres, que segue sonhando com o mata-mata. O scrum-half uruguaio Santiago Arata fez um dos tries do Castres, ao passo que os pés do abertura argentino Benjamín Urdapilleta foram decisivos, chutando o penal da vitória.





Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Bayonne 23 x 26 Castres

Racing 29 x 35 Stade Français

Clermont 37 x 27 Brive

Toulon 34 x 17 Agen

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 22 72 La Rochelle La Rochelle 21 67 Clermont Clermont-Ferrand 22 63 Racing Nanterre (Paris) 22 59 Toulon Toulon 21 56 Lyon Lyon 22 56 Castres Castres 22 55 Bordeaux-Bègles Bordeaux 20 53 Stade Français Paris 22 53 Brive Brive-la-Gaillarde 21 44 Montpellier Montpellier 20 40 Bayonne Bayonne 22 40 Pau Pau 22 36 Agen Agen 21 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;