ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana teve quatro partidas neste fim de semana. O brasileiro “Nelson” Rebolo foi a campo como hooker titular pelo United New York e ajudou na vitória de seu time de virada sobre o atual campeão Seattle Seawolves. O resultado deu a liderança da Conferência Leste ao New York.

O jogo foi nada casa dos Seawolves, que chegaram a abrir 21 x 06 no primeiro tempo. No entanto, o segundo tempo de New York foi forte e a reação começou com try de maul de Fawsitt, com participação de Nelson, logo depois da volta do intervalo. O placar se arrastou até o fim em 21 x 13 para Seattle, mas os nova-iorquinos conseguiram a virada no fim, com try de Germishuys, aos 73′, e penal de Hollinshead, aos 76′: New York 23 x 21.

Empatado em pontos com New York na liderança do Leste está o New Orleans Gold. O time de Luisiana venceu em casa os canadenses do Toronto Arrows também de virada: 22 x 14. O argentino Manuel Montero marcou dois tries para os Arrows, mas o Gold virou com tries de Cam Dolan, da seleção estadunidense, e do argentino Julián Dominguez, ex Pumas Sevens, que marcou suas vezes.

A tale of two halves. @NOLAGoldRugby scores 22 unanswered points in the second half to grab victory over the @TorontoArrows. #NOLAvTOR 22-14#MLR2021 pic.twitter.com/AKHeHiAVLX — Major League Rugby (@usmlr) May 2, 2021



Quem também venceu no Leste foi o New England Free Jacks, que bateu fora de casa o San Diego Legion e está agora em terceiro em sua chave. 33 x 17 contundentes, com direito a dois tries de Dougie Fife (ex seleção escocesa). O japonês Hatakeyama fez o try final para o time de Boston.



Por fim, o melhor time da MLR segue sendo o Los Angeles Giltinis, que chegou à sua sexta vitória bonificada em 6 jogos e lidera a Conferência Oeste, ao “estilo Jaguares”. Nesse sábado, o time californiano atropelou por 47 x 17 o Old Glory DC, com 6 tries, incluindo dois do ponta canadense DTH van der Merwe, um de Matt Giteau e outro de Adam Ashley-Cooper, os craques veteranos australianos do time.

🍸 PSA for all @usmlr teams: if you see bleached blonde hair on the @Giltinis anywhere near the ball, add plenty of extra defenders because @DTHVDM is hunting for tries! 🦈@OldGloryDC #MLR2021 pic.twitter.com/DpIoAG6iii — The Rugby Network (@therugbynetwork) May 2, 2021

Nothing but pure courage from #RIO2016 Olympic Gold Medal winning Captain Osea Kolinisau to take on the entire @Giltinis team and score off a penalty last night! @OldGloryDC @usmlr #MLR2021 pic.twitter.com/8bgEjeGtXl — The Rugby Network (@therugbynetwork) May 2, 2021





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

San Diego Legion 17 x 33 New England Free Jacks

Los Angeles Giltinis 47 x 17 Old Glory DC

New Orleans Gold 22 x 14 Toronto Arrows

Seattle Seawolves 21 x 23 United New York