Tempo de leitura: 2 minutos

Na segunda-feira, a confirmação da exclusão do Toronto Wolfpack da Super League inglesa abriu espaço para que uma nova vaga na competição para 2021 fosse aberta. A Super League é o Campeonato Inglês de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) e contava em 2020 com 12 times, sendo 10 clubes ingleses, 1 francês (o Catalans Dragons) e 1 canadense (o Toronto Wolfpack).

Por conta da pandemia, a segunda divisão inglesa, o Championship, foi cancelada. No momento do cancelamento, o Toulouse Olympique (o segundo clube francês que joga competições na Inglaterra) liderava a competição e, neste terça-feira, o clube anunciou oficialmente que quer a vaga aberta por Toronto. O Toulouse Olympique já havia sido terceiro colocado do Championship em 2018 e 2019, passando perto da promoção nas duas ocasiões.

Apesar de ser de Toulouse, o Toulouse Olympique é um clube distinto do Stade Toulousain, o poderoso clube de Rugby Union que joga o Top 14 francês e é costumeiramente conhecido como “Toulouse”.

- Continua depois da publicidade -

Caso a Super League aprove a promoção do Toulouse Olympique, será a primeira vez na história que a liga inglesa terá dois times franceses na mesma divisão. A Super League já aprovou que em 2021 a liga terá 12 times, precisando confirmar quem substituirá Toronto.

Super League antecipa playoffs

Nesta semana também, a Super League teve um de seus clubes, o Hull Kingston Rovers, abandonando o restante da temporada por conta de surto de COVID-19 no elenco. Na semana passada, o Castleford Tigers já tinha tido seu jogo cancelado por conta de COVID-19 no elenco.

Com muitos jogos já adiados por conta da pandemia, a liga decidiu nesta terça que o próximo fim de semana será o último de rodada em sua temporada regular e antecipará os playoffs, que começarão no dia 12 de novembro.

A Super League ainda aprovou a modificação nos playoffs, que passarão a ter 6 times. O 3º colocado encarará o 6º e o 4º jogará contra o 5º (nos dias 12 e 13). Os vencedores desses duelos se somarão ao 1º e ao 2º colocados nas semifinais nos dias 19 e 20. A grande final será no dia 27 de novembro, excepcionalmente na cidade de Kingston-upon-Hull.

A tabela de classificação da Super League está sendo determinada por aproveitamento de pontos (isto é, pontos ganhados divididos por número de jogos), ao invés de pontos totais, para não prejudicar os clubes que tiveram jogos suspensos pela pandemia.

Apenas dois jogos serão disputados no dia 6, com Wigan decidindo se terminará ou não a temporada regular na primeira colocação ao encarar o eliminado Huddersfield. Caso Wigan perca, os três primeiros colocados. poderão mudar. Wakefield e Salford, já eliminados, se despedem da temporada no outro jogo.

2020

Clubes Cidade Jogos Pontos % de vitórias¹ Wigan Warriors Wigan 16 24 75.00 St. Helens Saints St. Helens 17 24 70.59 Warrington Wolves Warrington 17 24 70.59 Catalans Dragons Perpignan (França) 12 16 66.67 Leeds Rhinos Leeds 16 18 56.25 Hull FC Kingston-upon-Hull 17 18 52.94 Huddersfield Giants Huddersfield 17 14 41.18 Castleford Tigers Castleford 16 12 37.50 Salford Red Devils Salford 16 12 37.50 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 17 10 29.41 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 17 6 17.65 Toronto Wolfpack² Toronto (Canadá) 6 0 -

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º a 6º colocados = repescagens para as semifinais;



¹ Por conta da pandemia, a classificação será determinada pela percentual de vitórias de cada time (isto é, pontos dividido por número de partidas), pois algumas equipes poderão acabar fazendo menos jogos;

² Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição