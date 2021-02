Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Começou o Super Rugby Aotearoa na Nova Zelândia, com clássico da Ilha do Sul e vitória do atual campeão Crusaders sobre o Highlanders. Enquanto isso, na Austrália, a segunda rodada do Super Rugby AU teve um jogão entre Reds e Rebels, que terminou com os Reds vencendo no apagar das luzes.

Crusaders largam com demonstração de força

- Continua depois da publicidade -

O clássico da Ilha do Sul começou eletrizante na abertura do Super Rugby Aotearoa. Os Crusaders impuseram forte ritmo e marcaram logo dois tries, com Codie Taylor e Bryn Hall, em menos de 20 minutos de ação. No entanto, Shannon Frizell rompeu para o primeiro try dos Highlanders e Connor Garden-Bachop ainda cruzou o in-goal para deixar os donos da casa na cola no marcador, lamentando apenas as conversões perdidas.

O segundo tempo com Mitch Hunt chutando penal para os ‘Landers, deixando o jogo em 13 x 14. No entanto, Sevu Reece deu golpe fatal com o terceiro try dos ‘Saders logo na sequência. O jogo se manteve equilibrado até o fim, com os donos da casa tendo inclusive mais posse de bola. Porém, no finzinho, Brodie McAllister marcou em maul o try crucial para os Crusaders, fechando a vitória em 26 x 13.



Favorito Reds sofre contra Rebels

Pela segunda rodada do Super Rugby australiano, os Reds foram superiores durante todo o embate contra os Rebels, que faziam seu primeiro jogo na temporada. Porém, a indisciplina custou caro ao tine de Brisbane, que viu Matt Toomua abrir frente com penais para os Rebels. O segundo tempo parecia virar o jogo a favor dos Reds com Alex Mafi finalmente marcando o primeiro try. No entanto, o cartão vermelho a Fotuaika deixou os Reds novamente em desvantagem. Foi apenas no finzinho que Mafi cravou o try da vitória dos vermelhos. 23 x 21.

Super Rugby AU | Reds v Rebels – Rd 2 Highlights The Queensland @Reds_Rugby continued their perfect start to Super Rugby AU, coming from behind to beat the @MelbourneRebels in thrilling fashion.#SuperRugby #SuperRugbyAU #REDvREB pic.twitter.com/ypudgQQiXB — Super Rugby (@SuperRugby) February 26, 2021





Super Rugby Aotearoa

Highlanders 13 x 26 Crusaders, em Dunedin

Árbitro: Ben O’Keeffe

Highlanders

Tries: Frizell e Garden-Bachop

Penais: Hunt (1)

15 Solomon Alaimalo, 14 Connor Garden-Bachop, 13 Ngantungane Punivai, 12 Sio Tomkinson, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Billy Harmon, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Regan, 4 Josh Dickson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Daniel Lienert-Brown;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Josh Hohneck, 18 Jeff Thwaites, 19 Bryn Evans, 20 Liam Squire, 21 Folau Fakatava, 22 Josh Ioane, 23 Hugh Renton;



Crusaders

Tries: Taylor, Hall, Reece e McAllister

Conversões: Mo’unga (3)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Fletcher Newell, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Mitchell Drummond, 22 Fergus Burke, 23 Chay Fihaki;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 1 4 Blues Auckland 0 0 Chiefs Hamilton 0 0 Hurricanes Wellington 0 0 Highlanders Dunedin 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Reds 23 x 21 Rebels, em Brisbane

Árbitro: Jordan Way

Reds

Tries: Mafi (2)

Conversões: O’Connor (2)

Penais: O’Connor (3)

15 James O’Connor (c), 14 Filipo Daugunu, 13 Hamish Stewart, 12 Hunter Paisami, 11 Jordan Petaia, 10 Jock Campbell, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Angus Scott-Young, 5 Seru Uru, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Alex Mafi, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Feao Fotuaika, 19 Ryan Smith, 20 Sam Wallis, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Suliasi Vunivalu;

Rebels

Penais: Toomua (6) e Hodge (1)

15 Tom Pincus, 14 Lachlan Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Brad Wilkin, 5 Trevor Hosea, 4 Steve Cummins, 3 Pone Faamausili, 2 Jordan Uelese, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Ed Craig, 17 Isaac Aedo Kailea, 18 Rhys van Nek, 19 Rob Leota, 20 Josh Kemeny, 21 James Tuttle, 22 Glen Vaihu, 23 Frank Lomani;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 2 9 Brumbies Canberra 1 4 Rebels Melbourne 1 1 Force Perth 1 0 Waratahs Sydney 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;