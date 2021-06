Tempo de leitura: 2 minutos

O fim de semana é de decisões e muitos jogaços na TV. Olho na agenda!

A sexta-feira começa com a TV5 Monde exibindo ao vivo a grande final do 🇫🇷Top 14 francês entre Toulouse e La Rochelle! O prato principal, no entanto, é o super sábado na ESPN, que começa com 🇬🇧🇮🇪British and Irish Lions, em duelo inédito com o Japão🇯🇵. Na sequência, tem a grande final da 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Premiership inglesa, Exeter Chiefs vs Harlequins! Pra fechar, tem 🇧🇷 @brasilrugby vs Paraguai🇵🇾, Eliminatórias pra Copa do Mundo de 2023!

rugbyeurope.tv você também vê Eliminatórias, comn 🇬🇪Geórgia vs Holanda🇳🇱 pela zona europeia. Por fim, no Já navocê também vê Eliminatórias, comn 🇬🇪Geórgia vs Holanda🇳🇱 pela zona europeia. Por fim, no therugbynetwork.com tem ainda 🇨🇦🇺🇸Major League Rugby, claro.

*Horários de Brasília

Rugby Europe Champioship / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – Zona Europeia

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Espanha 5 13 Romênia 5 10 Portugal 5 9 Rússia 5 8 Bélgica 5 7

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

Major League Rugby