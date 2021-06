Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Esta quarta-feira foi de ação na África do Sul para a segunda rodada da U20s International Series, torneio M20 amistoso envolvendo a seleção da casa, a Argentina, o Uruguai e a Geórgia.

O Uruguai foi destaque na rodada conseguindo vitória sobre a Geórgia, que hoje é seleção da segunda divisão mundial M20. Os Teritos triunfaram por 20 x 15, com Joaquín Myska e Juan Manuel Tafernaberry marcando os tries uruguaios. A Geórgia reagiu no fim, com try de Jimsheleishvili, mas os Teritos sustentaram uma vitória que prova que o Uruguai tem nível de elite mundial na categoria.

O outro jogo da rodada foi o mais aguardado, opondo África do Sul e Argentina. Foi um jogaço encerrado em 33 x 25 para os Junior Boks. Os sul-africanos largaram com tudo, com muita qualidade em sua linha, marcando tries com Henco van Wyk e Canan Moodie. No entanto, os Pumitas reagiram com um lindo try de maul de Bautista Bernasconi aos 25′, levando o duelo ao intervalo em África do Sul 17 x 13.

No segundo tempo, Hendriske, dos Junior Boks, e Waisberg, dos Pumitas, seguiram trocando penais, num jogo físico, dificultado pelo gramado. Aos 63′, Canan Moodie recebeu na ponta para fazer o try crucial dos sul-africanos, mas a Argentina ainda respondeu com try de Martín Vaca, mantendo o jogo em aberto até o fim.

¡Reviví los mejores momentos de la derrota de #LosPumitas ante #Sudáfrica en la segunda fecha del #U20Series! El lunes jugarán ante #Uruguay, en la tercera jornada del torneo.#PUMITASxESPN — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 23, 2021





U20s International Series – em Stellenbosch🇿🇦

🇺🇾Uruguai 20 x 15 Geórgia🇬🇪

🇿🇦África do Sul 33 x 25 Argentina🇦🇷

28/06 – 🇿🇦África do Sul x Geórgia🇬🇪

28/06 – 🇦🇷Argentina x Uruguai🇺🇾

03/07 – Final – U20s International Series

03/07 – Decisão de 3º lugar – U20s International Series