Rugby europeu em ação! Nesse sábado também haverá jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Enquanto a América do Sul terá Brasil versus Paraguai, a Europa assistirá a Geórgia contra Holanda (Países Baixos). Os laranjas acabam de subir ao Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) e encararão os atuais campeões da competições, em confronto que não ocorre desde 2002 (19 anos!).

O jogo terá transmissão ao vivo gratuita pela Rugby Europe TV e tem favorita clara: a Geórgia, que vem dominando por completo o Six Nations B. No entanto, o jogo servirá como termômetro para os holandeses, deixando claro qual o nível do time novato deste ano.

26/06 – 10h00* – 🇬🇪Geórgia x Países Baixos🇳🇱, em Telavi – Rugby Europe TV



*Hora de Brasília

Histórico: 4 jogos, 3 vitórias da Geórgia e 1 vitória dos Países Baixos. Último jogo: Geórgia 88 x 00 Países Baixos, em 2002 (Europeu de Nações);

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 18 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Países Baixos 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

Tchecos vencem na 2ª divisão europeia de sevens

No último fim de semana, a Croácia recebeu a primeira etapa da 2ª divisão europeia de sevens, o Rugby Europe Sevens Trophy. Tanto no masculino como no feminino o título ficou com a Tchéquia. A segunda e última etapa será nos dias 09 a 11 de julho na Hungria.

🇨🇿 | A cracking score off the bonce by the eventual Zagreb-leg winners in the Rugby Europe Trophy at the weekend! pic.twitter.com/WKIk3ZMWAS — Rugby Europe (@rugby_europe) June 22, 2021

Rugby Europe Sevens Trophy Series – 2ª divisão

1ª etapa – em Zagreb, Croácia🇭🇷

Masculino (12 times):

Grupo A: 1 Israel🇮🇱, 2 Romênia🇷🇴, 3 Suécia🇸🇪, 4 Bulgária🇧🇬;

Grupo B: 1 Tchéquia🇨🇿, 2 Ucrânia🇺🇦, 3 Luxemburgo🇱🇺, 4 Turquia🇹🇷;

Grupo C: 1 Bélgica🇧🇪, 2 Croácia🇭🇷, 3 Letônia🇱🇻, 4 Hungria🇭🇺;

Quartas de final: 🇮🇱Israel 12 x 05 Suécia🇸🇪 / 🇺🇦Ucrânia 38 x 19 Croácia🇭🇷 / 🇨🇿Tchéquia 31 x 12 Luxemburgo🇱🇺 / 🇧🇪Bélgica 36 x 07 Romênia🇷🇴;

Semifinais: 🇮🇱Israel 07 x 29 Ucrânia🇺🇦 / 🇨🇿Tchéquia 19 x 17 Bélgica🇧🇪;

11º lugar: 🇧🇬Bulgária 24 x 19 Turquia🇹🇷;

9º lugar: 🇭🇺Hungria 17 x 07 Letônia🇱🇻;

7º lugar: 🇭🇷Croácia 10 x 07 Luxemburgo🇱🇺;

5º lugar: 🇸🇪Suécia 31 x 14 Romênia🇷🇴;

3º lugar: 🇮🇱Israel 05 x 29 Bélgica🇧🇪 ;

Final: 🇨🇿Tchéquia 29 x 12 Ucrânia🇺🇦;

Feminino (10 times):

Grupo A: 1 Ucrânia🇺🇦, 2 Suécia🇸🇪, 3 Geórgia🇬🇪, 4 Moldávia🇲🇩;

Grupo B: 1 Tchéquia🇨🇿, 2 Finlândia🇫🇮, 3 Hungria🇭🇺, 4 Turquia🇹🇷;

Quartas de final: 🇨🇿Tchéquia 34 x 00 Moldávia🇲🇩 / 🇸🇪Suécia 33 x 07 Hungria🇭🇺 / 🇺🇦Ucrânia 37 x 00 Turquia🇹🇷 / 🇫🇮Finlândia 22 x 00 Geórgia🇬🇪;

Semifinais: 🇨🇿Tchéquia 24 x 00 Suécia🇸🇪 / 🇺🇦Ucrânia 12 x 10 Finlândia🇫🇮;

7º lugar: 🇬🇪Geórgia 31 x 05 Moldávia🇲🇩;

5º lugar: 🇭🇺Hungria 17 x 14 Turquia🇹🇷;

3º lugar: 🇸🇪Suécia 12 x 10 Finlândia🇫🇮;

Final: 🇨🇿Tchéquia 12 x 07 Ucrânia🇺🇦;