Tempo de leitura: 7 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Ao longo das próximas 7 semanas um dos principais assuntos do rugby mundial serão os British and Irish Lions, a seleção combinada de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, que é formada atualmente de 4 em 4 anos para desafiar uma grande seleção do Hemisfério Sul.

O que você precisa saber sobre os Lions?



1 – 1888, 1950 e 1989



Os British and Irish Lions foram criados em 1888, mas inicialmente a equipe era formado de modo independente, sem vínculo direto com as federações. Viagens à Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e 3 viagens à Argentina.

- Continua depois da publicidade -

Apenas em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado pelas federações de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda um comitê organizador dos Lions. Desde então, as viagens se restringiram a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, com a Argentina sendo excluída.

Entre 1950 e 1983, não havia periodicidade para os Lions. Foi apenas a partir de 1989, com a criação da Copa do Mundo, que os Lions passaram a ser formados apenas de 4 em 4 anos.



2 – Brasil e Lions, 1936! E com recorde

Os Lions já enfrentaram uma vez o Brasil! Foi em 1936, quando os britânicos e irlandeses visitaram a Argentina. As viagens eram feitas por navio e na volta para a Argentina os Lions pararam em Niterói e enfrentaram no campo do Rio Cricket a seleção brasileira (formada sobretudo por britânicos residentes no Brasil). O jogo deveria ter sido em Santos, mas uma tempestade impediu o jogo em território paulista. O resultado foi vitória dos Lions por 82 x 00. Sem comprovação, reza a lenda que o ponta russo Alexander Obolensky, que defendia a seleção britânica, teria feito 17 tries no mesmo jogo, um recorde mundial.

3 – Pouco sucesso, muita fama

A história dos Lions é de poucas vitórias contra Springboks e All Blacks. Em 13 giras contra os Springboks, os Lions venceram apenas 4, com 17 vitórias e 23 derrotas diante dos sul-africanos.

Já contra os All Blacks foram 12 giras, com apenas 1 gira vencida, 7 jogos vencidos e 30 derrotas.

4 – Províncias, combinados, amadores e profissionais: a tradição dos Lions



Além das seleções nacionais, os Lions sempre enfrentam em suas viagens clubes, combinados, seleções “B” e seleções provinciais ou regionais. No passado, as viagens dos Lions chegavam a durar 3 meses, com dezenas de partidas sendo disputadas. É comum que os Lions fizessem 2 ou até 3 partidas na mesma semana, em clima sempre festivo.

Na era profissional, as viagens foram reduzidas a um mês, mas os jogos contra as equipes locais foram mantidas, com preferência para os duelos contra os times do Super Rugby.

Obviamente, o combinado mais famoso que já encarou os Lions são os Barbarians. Foram dois jogos: o primeiro em 1977, famoso pela quantidade de craques reunidos dos dois lados e pela vitória dos Lions por 23 x 14. O segundo jogo foi em 2013, em Hong Kong, com os Lions vencendo por 59 x 08.



5 – Springboks: protestos, jogos brutos e muita história



A África do Sul foi a primeira adversária dos Lions entre as seleções nacionais, encarando os britânicos em 1891 e 1896, em duas séries vencidas pelos Lions. Depois disso, os Boks passaram a se impor sobre os Lions e foi apenas em 1974 que os Lions quebraram o jejum e venceram série contra os sul-africanos, numa das séries mais famosas da história, por sua brutalidade. O famoso “call 99” era o chamado dos Lions para engrossarem o jogo físico, transformando as partidas em batalhas campais.

Depois, apenas em 1997 os Lions voltaram a vencer os Boks, naquela que foi a primeira gira na era profissional do rugby (já que o rugby foi profissionalizado apenas em 1995) e foi especial pelo fato da África do Sul ser a atual campeã do mundo e por receber os Lions pela primeira vez desde sua democratização, com o fim do regime do apartheid. Martin Johnson, capitão da Inglaterra campeã do mundo de 2003, liderou os Lions, num prenúncio da idade dourada do rugby inglês.



O regime do apartheid (a ditadura racista, de segregação racial que durou até o começo dos anos 90) marcou a história dos Lions negativamente, pela oposição internacionais às viagens à África do Sul. Em 1980, os Lions quebraram o boicote ao apartheid, fazendo uma infame viagem ao país.



6 – All Blacks: dores eternas



Ninguém frustrou tanto os Lions até hoje como os All Blacks. Foram 7 vitórias dos Lions em 41 encontros na história. Em apenas duas séries, os Lions voltaram para casa sorrindo: em 1971 e em 2017.

A série de 1971 foi a única vencida até hoje pelos Lions, que formaram uma equipe até hoje considerada uma das maiores da história do rugby, sobretudo por conta dos craques galeses que tinha: Barry John, John Dawes (capitão), JPR Williams, JJ Williams, Gareth Edwards (para muitos, o melhor da história do rugby, ao menos na era amadora), Gerald Davies, entre outros. Foram vitória dos Lions por 9 x 3 e 13 x 03, um empate por 14 x 14 e apenas uma derrota por 22 x 12.



Em 2017, os Lions arrancaram um histórico empate, com 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Foi uma série de polêmicas, mas que restaurou a confiança dos britânicos-irlandeses, uma vez que a Nova Zelândia havia sido a campeã mundial em 2011 e 2015 e vivia sua era dourada ainda.





7 – Leões superiores aos Wallabies



Contra a Austrália, os Lions têm histórica superioridade. Até 1989, os Lions jamais haviam feito uma viagem apenas à Austrália, sendo que todos os seus duelos contra os Wallabies até então tinham sido em viagens que também incluíram jogos contra os All Blacks.

Desde então, na nova fase da história de Lions vs Wallabies, foram 2 séries vencidas pelos Lions (1989 e 2013) e 1 vencida pelos Wallabies (2001). Ao todo, em 23 jogos entre Lions e Wallabies, os Lions venceram 17 e perderam apenas 6.



8 – Argentina, Fiji, Canadá, França e… agora Japão

Além de Springboks, All Blacks e Wallabies, os Lions tiveram 13 partidas contra outras seleções nacionais.

Foram três viagens à Argentina: 1910, 1927 e 1936, sem nenhuma vitória argentina. Depois, os Lions só voltaram a encarar os Pumas em amistoso em Gales em 2005, que terminou num épico empate de 25 x 25.



Contra a França, os Lions fizeram também 1 amistoso, em 1989, celebrando 200 anos da Revolução Francesa. A partida foi em Paris, com os Lions vencendo por 29 x 27.

Além disso, os Lions enfrentaram Canadá, Fiji, Sri Lanka, Namíbia, Zimbábue e East Africa (hoje Quênia e Uganda), em jogo que rolaram no meio de gira à Oceania ou à África do Sul. Desses, o jogo mais famoso é a derrota dos Lions contra Fiji em 1977: 25 x 21, em solo fijiano, até hoje considerada a maior vitória da história de Fiji.

Em 2021, o Japão enfrentará os Lions pela primeira vez.

9 – O maior treinador: Warren Gatland? Ian McGeechan? Carwyn James?



Quem foi o maior treinador da história dos Lions? O atual treinador, o neozelandês Warren Gatland, fará história neste ano ao se tornar apenas o segundo a conduzir os Lions em 3 eventos. Apenas o escocês Ian McGeechan conduziu os Lions por 4 vezes, em 1989, 1993, 1997 e 2009. No entanto, Gatland tem no currículo o fato de não ter ainda perdido nenhuma gira, pois empatou a série contra os All Blacks em 2017 e venceu a série contra os Wallabies em 2013. McGeechan, por sua vez, venceu 2 séries (1989 contra os Wallabies e 1997 contra os Springboks), mas perdeu as outras 2 (1993 para os All Blacks e 2009 para os Springboks).

Por sua vez, o galês Carwyn James é até hoje o único treinador que venceu pelos Lions uma série contra os All Blacks, em 1971. Foi sua única gira como treinador, o que o coloca em posição lendária.

10 – Os craques



Quais foram os maiores jogadores que vestiram a camisa dos Lions? A resposta seria complicada, pois os Lions têm uma história mais do que centenária reunindo os melhores ingleses, galeses, escoceses e irlandeses. Porém, vamos aos recordistas, contando apenas test matches (jogos contra seleções):

Jogador com mais jogos pelos Lions? O segunda linha irlandês Willie John McBride , que defendeu os Lions em 17 test matches entre 1962 e 1974, sendo o capitão da série vitoriosa de 1974 contra os Springboks. O segundo com mais test matches é o scrum-half inglês Dickie Jeeps, que fez 13 tests, entre 1955 e 1962;

O segunda linha irlandês , que defendeu os Lions em entre 1962 e 1974, sendo o capitão da série vitoriosa de 1974 contra os Springboks. O segundo com mais test matches é o scrum-half inglês Dickie Jeeps, que fez 13 tests, entre 1955 e 1962; Maior artilheiro em pontos? O escocês Gavin Hastings , fullback que defendeu os Lions entre 1986 e 1993 e fez 69 pontos . O segundo é o abertura inglês Jonny Wilkinson, que somou 67 pontos entre 2001 e 2005;

O escocês , fullback que defendeu os Lions entre 1986 e 1993 e fez . O segundo é o abertura inglês Jonny Wilkinson, que somou 67 pontos entre 2001 e 2005; Maior artilheiro em tries ? O ponta irlandês Tony O’Reilly , que marcou 6 tries em 10 test matches entre 1955 e 1959. Atrás dele está o ponta galês JJ Williams (1974-1977), único com 5 tries;

? O ponta irlandês , que marcou em 10 test matches entre 1955 e 1959. Atrás dele está o ponta galês JJ Williams (1974-1977), único com 5 tries; Capitão mais vitorioso? O segunda linha galês Alun Wyn Jones buscará ser capitão de duas séries vitoriosas. Atual capitão dos Lions, Alun Wyn Jones capitaneou também os Lions na série vencida contra os Wallabies em 2013. Seria um feito inédito. O terceira linha galês Sam Warburton também foi capitão ao longo da série de 2013 e capitaneou os Lions também em 2017, no empate contra os All Blacks, sendo o único capitão até hoje que liderou os Lions em duas séries não derrotadas.





A História dos Lions

Ano Destino do Tour Oponente Vitórias Lions Empates Vitórias Oponente Vencedor da Série * 1888-1938 * 1888 - Austrália / Nova Zelândia Sem jogos contra seleções - - - - - 1891 África do Sul Springboks² 3 0 0 Lions¹ 1896 África do Sul Springboks² 3 0 1 Lions¹ 1899 Austrália Wallabies² 3 0 1 Lions¹ 1903 África do Sul Springboks² 0 2 1 Springboks² 1904** Austrália Wallabies 3 0 0 Lions¹ 1904** Nova Zelândia All Blacks² 0 0 1 All Blacks² 1908 Nova Zelândia All Blacks 0 1 2 All Blacks 1910 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions¹ 1910 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1924 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1927 Argentina Pumas² 4 0 0 Lions 1930** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1930** Austrália Wallabies 0 0 1 Wallabies 1936 Argentina Pumas² 1 0 0 Lions 1938 África do Sul Springboks 1 0 2 Springboks 1950-1983 1950** Nova Zelândia All Blacks 0 1 3 All Blacks 1950** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1955 África do Sul Springboks 2 0 2 Empate 1959** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1959** Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1962 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1966** Austrália Wallabies 2 0 0 Lions 1966** Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1968 África do Sul Springboks 0 1 3 Springboks 1971 Nova Zelândia All Blacks 2 1 1 Lions 1974 África do Sul Springboks 3 1 0 Lions 1977 Nova Zelândia All Blacks 1 0 3 All Blacks 1980 África do Sul Springboks 1 0 3 Springboks 1983 Nova Zelândia All Blacks 0 0 4 All Blacks 1989-presente 1989 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 1993 Nova Zelândia All Blacks 1 0 2 All Blacks 1997 África do Sul Springboks 2 0 1 Lions 2001 Austrália Wallabies 1 0 2 Wallabies 2005 Nova Zelândia All Blacks 0 0 3 All Blacks 2009 África do Sul Springboks 2 0 1 Springboks 2013 Austrália Wallabies 2 0 1 Lions 2017 Nova Zelândia All Blacks 1 1 1 Empate 2021 África do Sul Springboks - - - - 2025 Austrália Wallabies - - - -

1º período: Os Lions surgiram em 1888, mas até 1938 a seleção era formada de modo independente, sem participação das federações.



2º período: Em 1950, as federações de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda passaram a organizar os Lions oficialmente por um comitê. Até 1983 não havia periodicidade para os Lions.



3º período: Apenas a partir de 1989 os Lions passaram a jogar de 4 em 4 anos.



---



* As bandeiras utilizadas são utilizadas na época do tour;

**Os tours de 1904, 1930, 1950, 1959 e 1966 tiveram duas séries oficiais, contra Wallabies e contra All Blacks;



--

¹ O nome "Lions" foi adotado apenas em 1924. Utilizamos o nome "Lions" para indicar a continuidade da história da seleção das Ilhas Britânicas;

² O nome All Blacks foi adotado pela Nova Zelândia em 1905. O nome Springboks foi adotado pela África do Sul em 1906. O nome Wallabies foi adotado pela Austrália em 1908. O nome "Los Pumas" foi adotado pela Argentina apenas em 1965. Utilizamos "All Blacks", "Springboks", "Wallabies" e "Los Pumas" aqui para sinalizar que eram jogos contra as seleções principais desses países.