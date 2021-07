Tempo de leitura: 2 minutos

O que vem depois dos amistoso de julho e do Lions Tour no Hemisfério Sul? Resposta: The Rugby Championship, torneio anual entre Nova Zelândia (All Blacks), Austrália (Wallabies), África do Sul (Springboks) e Argentina (Los Pumas), que começa no dia 14 de agosto.

O torneio começará apenas uma semana depois do último jogo entre British and Irish Lions e Springboks. No mesmo dia 07 de agosto, como preparação para o Championship, All Blacks e Wallabies também irão a campo, duelando pela Bledisloe Cup.

Pelo segundo ano seguido, a Argentina não fará nenhum jogo em casa, por conta da pandemia. A África do Sul só receberá a Argentina e fará seus dois jogos contra Austrália e Nova Zelândia fora de casa.

Confira o calendário do Championship 2021:

14/08 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, na África do Sul (local a definir)🇿🇦

21/08 – 🇿🇦África do Sul x Argentina🇦🇷, na África do Sul (local a definir)🇿🇦

21/08 – 🇦🇺Austrália x Nova Zelândia🇳🇿, em Perth🇦🇺

28/08 – 🇳🇿Nova Zelândia x Austrália🇦🇺, em Wellington🇳🇿

11/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, em Auckland🇳🇿

12/09 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, em Sydney🇦🇺

18/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x Argentina🇦🇷, em Wellington🇳🇿

18/09 – 🇦🇺Austrália x África do Sul🇿🇦, em Brisbane🇦🇺

25/09 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, em Dunedin🇳🇿

25/09 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, em Newcastle🇦🇺

02/10 – 🇳🇿Nova Zelândia x África do Sul🇿🇦, em Auckland🇳🇿

02/10 – 🇦🇺Austrália x Argentina🇦🇷, em Canberra🇦🇺