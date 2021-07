Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O título do State of Origin já era de New South Wales, mas nesta quarta o Queensland Maroons venceu o jogo 3 e se salvou de um 3-0 histórico. A partida pela primeira vez foi em Gold Coast e os Maroons triunfaram por 20 x 18.



O State of Origin é o maior evento do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano, opondo anualmente as seleções dos estados de Queensland (Maroons) e New South Wales (Blues). Pela primeira vez na história, por conta da pandemia, os 3 jogos da série foram em Queensland, o que aumentou o peso da derrota dos Maroons nos 2 primeiros duelos.

O jogo começou com Queensland arrancando um penal (que no League vale 2 pontos) logo de cara com Valentine Holmes, mas o primeiro try (que no League vale 4 pontos) da noite foi dos Blues, com o craque Latrell Mitchell. A resposta veio aos 17′ com o try do debutante de 19 anos Tabuai-Fidow para os Maroons, recebendo offload de Fa’asuamaleaui. Mitchell ainda salvou os Blues na sequência evitando try de Gagai em disputa no in-goal. Maroons 8 x 6 no intervalo.

- Continua depois da publicidade -

A segunda etapa largou com Wighton virando o marcador com o segundo try dos Blues, em linha fulminante, mas os Maroons viraram novamente com 2 tries seguidos do veterano Ben Hunt, que se tornou o nome do jogo – o segundo try de modo dramático, com a bola “pipocando” na defesa azul.

Koroisau ainda marcou o try de resposta dos Blues aos 68′, apanhando chute no in-goal para ganhar um fim de jogo emocionante. Aos 78′, Mitchelle teve em seus pés o penal do empate, mas o chute saiu curto. Queensland 20 x 18, placar final.

State of Origin 2021 – Jogo 3

20 18

Queensland Maroons 20 x 18 New South Wales Blues, em Gold Coast

Queensland Maroons

Tries: Hunt (2) e Tabuai-Fidow

Conversões: Cherry-Evans (2) e Holmes (1)

Penal: Holmes (1)

1 Kalyn Ponga (Knights), 2 Valentine Holmes (Cowboys), 3 Dane Gagai (Rabbitohs), 4 Hamiso Tabuai-Fidow (Cowboys), 5 Xavier Coates (Broncos), 6 Cameron Munster (Storm), 7 Daly Cherry-Evans (c) (Sea Eagles), 8 Christian Welch (Storm), 9 Ben Hunt (Dragons), 10 Josh Papalii (Raiders), 11 Kurt Capewell (Panthers), 12 Felise Kaufusi (Storm), 15 Tino Fa’asuamaleaui (Titans);

Interchange: 14 AJ Brimson (Titans), 16 Moeaki Fotuaika (Titans), 18 Francis Molo (Cowboys), 20 Tom Flegler (Broncos);

NSW Blues

Tries: Mitchell, Wighton e Koroisau

Conversões: Mitchell (3)

1 James Tedesco (c) (Roosters), 2 Brian To’o (Panthers), 3 Latrell Mitchell (Rabbitohs), 4 Tom Trbojevic (Sea Eagles), 5 Josh Addo-Carr (Storm), 6 Jack Wighton (Raiders), 7 Mitchell Moses (Eels), 10 Junior Paulo (Eels), 9 Damien Cook (Rabbitohs), 18 Dale Finucane (Storm), 11 Cameron Murray (Rabbitohs), 12 Tariq Sims (Dragons), 13 Isaah Yeo (Panthers);

Interchange: 14 Apisai Koroisau (Panthers), 15 Angus Crichton (Roosters), 16 Payne Haas (Broncos), 17 Liam Martin (Panthers);

Histórico:

Nº de títulos (séries)¹ Nº de vitórias (jogos) Nº de empates Nº de derrotas Queensland 22 63 2 55 New South Wales 17² 55 2 63

¹ 2 séries terminaram empatadas e sem campeão;

² New South Wales venceu mais 2 edições de jogo único, que não foram séries, o que totalizaria 17 títulos;