Dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 movimentam o sábado. Na Nova Zelândia, tem o jogo 2 entre Samoa e Tonga, pela zona da Oceania, ao passo que na zona da Europa se encaram Rússia e Portugal, ambos de olho na segunda posição do “Six Nations B”.

Com um time todo desfalcado dos seus principais nomes radicados na Europa, Tonga foi atropelada no primeiro duelo contra Samoa por 42 x 13. Agora, Tonga precisa vencer simplesmente por 30 pontos de diferença para por se garantir agora na Copa do Mundo. Qualquer outro placar dará a classificação a Samoa. O perdedor do placar agregado dos dois jogos encarará na semana que vem as Ilhas Cook na fase seguinte das Eliminatórias da Ásia-Oceania. Samoa é novamente favorita.

Já na Europa o embate entre russos e portugueses promete demais e será jogado em estádio de Copa do Mundo da FIFA, em Nizhny Novgorod, que não tem tradição de rugby. A Rússia tem dois jogos a menos que Portugal até aqui e, se vencer, poderá ficar a 1 ponto da vice liderança. Apenas os 2 primeiros colocados no agregado de 2021 e 2022 se classificarão para a Copa do Mundo e, com isso, o duelo ganha importância redobrada. Portugal quase conquistou uma vitória em solo russo no ano passado, caindo por apenas 19 x 18. Todavia, o time português, do técnico Patrice Lagisquet, está mais forte do que nunca, contando com mais talentos que atuam na França. O jogo será decidido nos detalhes, com Portugal tendo uma linha brilhante e a Rússia muita qualidade no contato.

*Horários de Brasília

10/07 – 01h00 – 🇼🇸Samoa x Tonga🇹🇴, em Hamilton🇳🇿 – Watch ESPN AO VIVO



Árbitro: Paul Williams🇳🇿

Histórico: 67 jogos, 36 vitórias de Samoa🇼🇸, 27 vitórias de Tonga🇹🇴 e 4 empates. Último jogo:🇼🇸Samoa 42 x 13 Tonga🇹🇴, em 2021 (Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023);

🇼🇸Samoa: 15 Tomasi Alosio, 14 Ed Fidow, 13 Stacey Ili, 12 Henry Taefu, 11 Neria Fomai, 10 Rodney Iona, 9 Jonathan Taumateine, 8 Henry Stowers, 7 Alamanda Motuga, 6 Olajuwon Noa, 5 Samuel Slade, 4 Benjamin Nee-Nee, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Ray Niuia, 1 Tietie Tuimauga;

Suplentes: 16 Seilala Lam, 17 Jonah Aoina, 18 Kalolo Tuiloma, 19 Theo McFarland, 20 Jack Lam, 21 Dwayne Polataivao, 22 D’Angelo Leuila, 23 Losi Filipo;

🇹🇴Tonga: 15 Kalione Hala, 14 Penikolo Latu, 13 Fine Inisi, 12 Nikolai Foliaki, 11 Hosea Saumaki, 10 James Faiva, 9 Sonatane Takulua (c), 8 Nasi Manu, 7 Mateaki Kafatolu, 6 Sione Tu’ipulotu, 5 Harrison Mataele, 4 Dan Lolo, 3 Sila Puafisi, 2 Siua Maile, 1 Jethro Felimi;

Suplentes: 16 Jay Fonokalafi, 17 Duke Nginingini, 18 Ben Tameifuna, 19 Maama Vaipulu, 20 Viliami Taulani, 21 Aisea Halo, 22 Nafi Tu’itavake, 23 Walter Fifita;

07h30 –🇷🇺Rússia x Portugal🇵🇹, em Nizhny Novgorod🇷🇺 – Rugby Europe TV AO VIVO

Árbitro:

Histórico: 20 jogos, 14 vitórias da Rússia🇷🇺, 5 vitórias de Portugal🇵🇹 e 1 empate. Último jogo: 🇷🇺Rússia 19 x 18 Portugal🇵🇹, em 2020 (Rugby Europe Championship);

Eliminatórias na Europa

Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 24 Portugal 4 10 Romênia 4 9 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Holanda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;

- 6º colocado joga a Repescagem de Rebaixamento/Promoção contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");

Eliminatórias na Ásia/Oceania

Oceania – Playoff 1

Grupos da Copa do Mundo de 2023