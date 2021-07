Tempo de leitura: 4 minutos

Três amistosos internacionais agitam o fim de semana, todos reeditados da semana passada e todos ao vivo no Watch ESPN.

O primeiro duelo opõe All Blacks e Fiji e promete muito depois da vitória de 57 x 23 dos neozelandeses. Damian McKenzie retorna aos All Blacks e é destaque na escalação, que também tem Richie Mo’unga com a camisa 10. Com isso, Beauden Barrett vai ao banco, num momento de testes do técnico Ian Foster. Fiji rodou mais seu elenco e tem como destaque a volta do excelente Peceli Yato à terceira linha e Frank Lomani com a camisa 9, prometendo um time até mais criativo do que o do sábado passado.

Depois, Austrália e França decidem quem levará a melhor na série, após uma vitória apertada para cada lado. A Austrália apostou em Tate McDermott com a camisa 9 e na volta à seleção do oitavo Isa Naisarani, que estava sendo preterido. O retorno à titularidade do asa Lachlan Swinton também era muito aguardado. Já a França, com seu time experimental, terá como grandes novidades o craque Teddy Thomas na ponta e o abertura debutante Antoine Hastoy, de 24 anos (do Pau). A tendência é mais um jogo decide nos detalhes.

Por fim, tem Gales contra Argentina, que se enfrentam após o empate inédito do último sábado. Os Pumas não terão o suspenso Juan Cruz Mallía, com Carreras assumindo a camisa 15 e Santiago Chocobares ganhando a titularidade no centro – prometendo muito em dupla com Jerónimo de la Fuente. No pack, não haverá maiores novidades, com Isa, Matera e Bruni formando uma poderosa terceira linha, enquanto o hooker Julián Montoya segue como o capitão.

Já Gales fez mais trocas, com Jarrod Evans ganhando a camisa 10 titular para fazer dupla com Tomos Williams com a 9. Josh Turnbull é novidade na terciera linha como titular, com Wainwright deixando o XV. Os pilares Gareth Thomas e Leon Wright são também novidades, pela primeira vez de titulares. No papel, a Argentina tem o elenco mais forte e experiente, mas o time do técnico Mario Ledesma não encantou nada até aqui nos amistosos de julho e está pressionando para fechar o mês ao menos com uma vitória convincente. Bom para Gales, que joga desfalcado dos atletas dos Lions e recheado de jovens que querem provar seu valor.

*Horários de Brasília

17/07 – 04h00 – 🇳🇿Nova Zelândia x Fiji🇫🇯, em Hamilton🇳🇿 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy🇦🇺

Histórico: 7 jogos e 7 vitórias da 🇳🇿Nova Zelândia. Último jogo: 🇳🇿Nova Zelândia 57 x 23 Fiji🇫🇯, em 2021 (amistoso);

🇳🇿Nova Zelândia: 15 Damian McKenzie, 14 Will Jordan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 Sevu Reece, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Luke Jacobson, 7 Ardie Savea, 6 Akira Ioane, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Scott Barrett, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ethan de Groot, 18 Angus Ta’avao, 19 Brodie Retallick, 20 Shannon Frizell, 21 Brad Weber, 22 Beauden Barrett, 23 Rieko Ioane;

🇫🇯Fiji: 15 Kini Murimurivalu, 14 Setareki Tuicuvu, 13 Waisea Nayacalevu, 12 Eneriko Buliruarua, 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Peceli Yato, 7 Mesulame Kunavula, 6 Johnny Dyer, 5 Leone Nakarawa (c), 4 Temo Mayanavanua, 3 Mesake Doge, 2 Sam Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Leeroy Atalifo, 19 Albert Tuisue, 20 Kitione Kamikamica, 21 Moses Sorovi, 22 Teti Tela, 23 Manasa Mataele;

17/07 – 07h00 – 🇦🇺Austrália x França🇫🇷, em Brisbane🇦🇺 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keefe🇳🇿

Histórico: 48 jogos, 27 vitórias da Austrália🇦🇺, 19 vitórias da França🇫🇷 e 2 empates. Último jogo: 🇦🇺Austrália 26 x 28 França🇫🇷, em 2021 (amistoso);

🇳🇿Austrália: 15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Marika Koroibete, 10 Noah Lolesio, 9 Tate McDermott, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 Lachlan Swinton, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Jordan Uelese, 17 Angus Bell, 18 Taniela Tupou, 19 Matt Philip, 20 Rob Valetini, 21 Jake Gordon, 22 Matt To’omua, 23 Reece Hodge;

🇫🇷França: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Pierre-Louis Barassi, 12 Arthur Vincent, 11 Teddy Thomas, 10 Antoine Hastoy, 9 Baptiste Couilloud, 8 Anthony Jelonch (c), 7 Cameron Woki, 6 Dylan Cretin, 5 Romain Taofifenua , 4 Cyril Cazeaux, 3 Tapu Falatea, 2 Gaetan Barlot, 1 Enzo Forletta;

Suplentes: 16 Anthony Etrillard, 17 Quentin Walcker, 18 Demba Bamba, 19 Pierre-Henri Azagoh, 20 Alexandre Becognee, 21 Teddy Iribaren, 22 Anthony Bouthier, 23 Julien Heriteau;

17/07 – 10h30 – 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales x Argentina🇦🇷, em Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Histórico: 19 jogos, 13 vitórias de 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales, 5 vitórias da Argentina🇦🇷 e 1 empate. Último jogo: 🇦🇷Argentina 20 x 20 Gales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, em 2021 (amistoso);

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales: 15 Hallam Amos, 14 Owen Lane, 13 Nick Tompkins, 12 Jonathan Davies (c), 11 Tom Rogers, 10 Jarrod Evans, 9 Tomos Williams, 8 Ross Moriarty, 7 James Botham, 6 Josh Turnbull, 5 Will Rowlands, 4 Ben Carter, 3 Leon Brown, 2 Elliot Dee, 1 Gareth Thomas;

Suplentes: 16 Sam Parry, 17 Rhodri Jones, 18 Dillon Lewis, 19 Matthew Screech, 20 Taine Basham, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Uilisi Halaholo;

🇦🇷Argentina: 15 Santiago Carreras, 14 Bautista Delguy, 13 Santiago Chocobares, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Matías Moroni, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Rodrigo Bruni, 7 Facundo Isa, 6 Pablo Matera, 5 Guido Petti, 4 Marcos Kremer, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Facundo Bosch, 17 Facundo Gigena, 18 Santiago Medrano, 19 Tomás Lavanini, 20 Matías Alemanno, 21 Felipe Ezcurra, 22 Domingo Miotti, 23 Juan Imhoff;