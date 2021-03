Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Giorgio Vuerich nos conta com foi a rodada do Campeonato Italiano neste fim de semana. O Valorugby, do brasileiro Dell’Acqua, teve jogo adiado, mas Lorenzo Massari foi a campo pelo Colorno.

A 15ª rodada do Campeonato Italiano contou com apenas um dos jogadores brasileiros de Tupis, Lorenzo Massarim do Colorno apenas nos últimos 10 minutos de jogo. Enquanto o jogo de Matteo dell’Acqua, do Valorugby Emilia, foi adiado para outra data.

O “Derby d’Italia” foi agradável e divertido entre Petrarca e Rovigo em Pádua. Um jogo que nunca acaba, mas que Petrarca merece levar para casa como mostra os 80 minutos, apesar de um Rovigo que nunca desiste.

Os primeiros vinte minutos estão empatados (10×10), na segunda parte do primeiro tempo Rovigo segue com um drop-goal de Menniti Ippolito, mas no final do tempo um try de Zini virou o jogo (17-13) para os donos de casa.

O jogo fica mais tenso e fragmentado no segundo tempo. Aos 10 ‘o meio scrum “Petrarchino” Panunzi é bloqueado na linha de gol, perde a bola, a segunda linha Galetto coleta e esmaga para o try. Para o árbitro Liperini não é “knock-on” e acorda o Try: 24×13.

A resposta de Rovigo foi imediata: Mtyanda marcou o try com uma serie de pick’n’go após algumas faltas cometidas pela defesa com a camisa preta. O jogo ainda está vivo em 24×18, mas parece estar hipotecado pelo Penal de Lyle aos 65’ (27×18)

Rovigo põe tudo em causa, recusando um Penal por baixo dos postes para jogar rapidamente com os avançados e romper a linha após uma série de pick’n’goes. A 10 minutos do final o placar è 27×25

O Petrarca parece ter muito bem os minutos finais da partida, mantendo o adversário longe do seu meio-campo e tentando depois consumir o tempo administrar a posse de bola. Nos minutos finais, porém, Rovigo consegue forçar um contra-ataque que permite o último ataque à linha adversária.

O momento parece propício para um drop-goal que vale a virada, mas Rovigo, em vez disso, tenta construir um jogo aberto e acaba sendo bloqueado pelos anfitriões, que conquistam a bola e a fim jogo.

O “Derby d’Italia” é vencido por Petrarca, ainda invicto nesta temporada, também recebe o troféu “Adige Cup”, troféu em disputa em cada partida entre as duas equipes. O nome Adige deriva do rio que divide as duas províncias.

Nos outros campos: afirmação do Lyons Piacenza em casa contra a Lazio (29×21) em um jogo não muito rico em conteúdo; bela partida em Colorno, onde Mogliano ganha 31×21. Rm Roma, o Fiamme Oro anulam um péssimo começo de jogo contra ou Viadana,0x14 depois 10 minutos de jogo 34×14 o final.









Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Calvisano Valorugby – adiada

Petrarca Padova 27 x 25 Rovigo

Lyons 29 x 21 Lazio

Fiamme Oro 32 x 14 Viadana

Colorno 21 x 31 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 14 63 Rovigo Rovigo 15 52 Calvisano Calvisano 14 46 Valorugby Emilia Reggio Emilia 13 45 Mogliano Mogliano Veneto 14 34 Viadana Viadana 14 30 Fiamme Oro Roma 14 28 Lyons Piacenza 15 27 Colorno Colorno 13 13* Lazio Roma 14 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas