Nessa terça, a ESPN volta com a 4ª rodada da SLAR, a liga sul-americana profissional. Na hora do almoço, você assiste a Cobras, do Brasil e Cafeteros, da Colômbia – jogo que vale a fuga do último lugar para ambos. Os dois outros jogos do dia – Peñarol vs Selknam e Jaguares vs Olimpia – serão exibidos ao vivo no Watch ESPN.

*Horário de Brasília

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Ceibos Argentina 10 2 2 0 0 2 0 80 24 56 Selknam Chile 4 2 1 0 1 0 0 31 45 -14 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 8 48 -40

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021