Nos dias 19 a 21 e 26 a 28 de fevereiro, Madri, na Espanha, receberá algumas das principais seleções de rugby sevens masculinas e femininas do mundo para dois torneios internacionais com o intuito de oferecer preparação para os Jogos Olímpicos. O rugby sevens teve a sua temporada do Circuito Mundial adiada indeterminadamente por conta da pandemia e, com isso,a preparação para Tóquio foi prejudicada no mundo todo.

O evento em Madri é apoiado pelo World Rugby e ainda não teve todos os participantes confirmados. A Confederação Brasileira de Rugby confirmou que a Seleção Brasileira Feminina foi convidada e já tem viagem marcada para a Espanha, caso as condições sanitárias permitam.