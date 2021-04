Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Heineken Champions Cup europeia fechou neste domingo sua fase de quartas de final com dois dérbis franceses que terminaram ambos sem tries. A chuva pesada garantiu duas emocionantes batalhas de penais que terminaram com o Bordeaux vencendo o Racing e o Toulouse batendo o Clermont. Os dois times duelarão numa semifinal, ao passo que a outra semifinal será entre La Rochelle, da França, e Leinster, da Irlanda.

O primeiro jogo foi em Bordeaux e o time da casa conseguiu chegar pela primeira vez em sua história a uma semifinal europeia ao vencer o time de Paris por 24 x 21. Sem Finn Russell, quem assumiu a camisa 10 do Racing foi o jovem Antoine Gilbert, de 23 anos, que marcou com drop goal 3 pontos para seu time, mas sofreu para manter seu time no páreo duelando com um abertura do calibre de Mathieu Jalibert. Mais uma vez, o 10 do Bordeaux foi decisivo, chutando nada menos que 8 penais certeiro, incluindo o da vitória, com o tempo esgotado, de 55 metros de distância. Monumental, dando ao Bordeaux o resultado histórico.



No segundo jogo, Clermont e Toulouse fizeram um primeiro tempo parelho de 6 x 6, com o Clermont perdendo o abertura Camille Lopez logo no começo do duelo. No segundo tempo, foi o Toulouse quem dominou fisicamente o duelo e garantiu os penais necessários para o triunfo. Romain Ntamack venceu a batalha de penais particular com Morgan Parra e assegurou o 21 x 12 para o Toulouse, quebrando jejum de vitórias em Clermont-Ferrand, que vinha desde 2002.

Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Quartas de final

24 21

🇫🇷Bordeaux 24 x 21 Racing🇫🇷, em Bordeaux



Bordeaux

Penais: Jalibert (8)

15 Romain Buros, 14 Santiago Cordero, 13 Yoram Moefana, 12 Rémi Lamerat, 11 Ben Lam, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Scott Higginbotham, 7 Guido Petti, 6 Cameron Woki, 5 Cyril Cazeaux, 4 Kane Douglas, 3 Vadim Cobilas, 2 Clement Maynadier, 1 Jefferson Poirot (c);

Suplentes: 16 Joseph Dweba, 17 Lekso Kaulashvili, 18 Ben Tameifuna, 19 Thomas Jolmes, 20 Alexandre Roumat, 21 Yann Lesgourgues, 22 Ulupano Seuteni, 23 Nans Ducuing;

Racing

Penais: Machenaud (4) eIribaren (2)

Drop goal: Gilbert (1)

15 Emiliano Boffelli, 14 Louis Dupichot, 13 Olivier Klemenczak, 12 Kurtley Beale, 11 Juan Imhoff, 10 Antoine Gibert, 9 Maxime Machenaud (c), 8 Jordan Joseph, 7 Baptiste Chouzenoux, 6 Wenceslas Lauret, 5 Donnacha Ryan, 4 Boris Palu, 3 Cedate Gomes Sa, 2 Camille Chat, 1 Eddy Ben Arous;

Suplentes: 16 Teddy Baubigny, 17 Guram Gogichashvili, 18 Georges Henri Colombe, 19 Luke Jones, 20 Ibrahim Diallo, 21 Teddy Iribaren, 22 François Trinh-Duc, 23 Donovan Taofifenua;

12 21

🇫🇷Clermont 12 x 21 Toulouse🇫🇷, em Clermont-Ferrand



Clermont

Penais:

15 Kotaro Matsushima, 14 Damian Penaud, 13 George Moala, 12 Wesley Fofana, 11 Alivereti Raka, 10 Camille Lopez (c), 9 Morgan Parra, 8 Fritz Lee, 7 Alexandre Fischer, 6 Judicaël Cancoriet, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Peceli Yato, 3 Cristian Ojovan, 2 Adrien Pélissié, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Etienne Fourcade, 17 Daniel Bibi Biziwu, 18 Rabah Slimani, 19 Paul Jedrasiak, 20 Thibaud Lanen, 21 Arthur Iturria, 22 Sébastien Bézy, 23 Tim Nanai-Williams;

Toulouse

15 Maxime Médard, 14 Cheslin Kolbe, 13 Zack Holmes, 12 Pita Ahki, 11 Matthis Lebel, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Jerome Kaino, 7 Francois Cros, 6 Selevasio Tolofua, 5 Richie Arnold, 4 Rory Arnold, 3 Charlie Faumuina, 2 Julien Marchand (c), 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Peato Mauvaka, 17 Clément Castets, 18 Dorian Aldegheri, 19 Joe Tekori, 20 Thibaud Flament, 21 Alban Placines, 22 Baptiste Germain, 23 Yoann Huget;

Semifinais

01 e 02 de maio

🇫🇷Toulouse x Bordeaux🇫🇷, em Toulouse

🇫🇷La Rochelle x Leinster☘️, em La Rochelle