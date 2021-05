Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O campeonato francês chega a suas rodadas finais e com muitas definições pelo caminho. O Toulouse (1º) apostou nos reservas e acabou derrotado em casa pelo Bayonne (12º), mesmo assim, devido a combinação de resultados os occitanos são os primeiros matematicamente classificados para as finais. A vaga direto nas semis porém ainda não está garantida com o La Rochelle (3º) que bateu em casa o praticamente rebaixado Agen (13º) e o Racing (3º) que venceu a Section Paloise (14º) longe de paris ameaçando a posição do líder.

O Toulouse está com a cabeça na final da Champions Cup, que ocorre no próximo final de semana, e decidiu poupar mais de meio time para o confronto em casa contra o Bayonne. Os bascos por outro lado lutam contra o rebaixamento e viajaram para jogar um confronto decisivo. No final a vontade dos visitantes prevaleceu com o time vencendo por 32 a 28. O Toulouse porém se beneficiou dos resultados e se tornou o primeiro classificado para as finais. O Bayone deixa a 13º posição e respira um pouco na competição.

- Continua depois da publicidade -

O La Rochelle, que enfrenta o Toulouse na taça europeia, seguiu o caminho oposto. Os atlânticos optaram por colocar o time titular diante do Agen em casa. No final os visitantes não tiveram chances, com os donos da casa precisando de apenas vinte minutos para anotar o ponto bônus ofensivo e encaminhar a vitória por 59 a 0. Sem lesões os atlânticos viajam para a Inglaterra muito confiantes, o Agen segue rumo a primeira campanha sem vitórias da história do Top 14.

O Racing segue no encalço do líderes, a equipe deixou Paris nesse final de semana conquistando uma importante vitória diante da Section Paloise por 35 a 29. Os donos da casa fizeram uma boa partida e deixaram o resultado escapar nos minutos finais em um belo try do ponta Donovan Taofifenua. O ponto bônus defensivo tem um sabor amargo para a equipe do interior que cai para a penúltima posição.

O Clermont (4º) bateu em casa o Toulon (7º) por 25 a 16 resultado que consolida os amarelos na quarta posição e empurra o time da Provence para fora da zona de classificação. A partida porém recebeu destaque por uma polêmica de arbitragem, com o árbitro concordando em revisar no vídeo árbitro um cartão amarelo devido ao que pareceu um pedido do scrum-half do Toulon Baptiste Serin, atitude que os mais críticos chamaram do primeiro “captain challenge” do rugby francês.

O Bordeaux (5º) recebeu o Castres (8º) para uma partida decisiva. Com as duas equipes lutando ponto a ponto para se classificar o jogo teve ares de final, com o time da terra dos vinhos levando a melhor, vencendo por 20 a 16. O jogo foi muito truncado e no final dos donos da casa venceram por aproveitar melhor as oportunidades. O resultado freia ascensão do Castres que fica de fora da zona de classificação.

O Lyon (7º) fez a lição de casa batendo o Brive (11º) por 24 a 7 sem grande problemas. O time porém deixa escapar um ponto bônus ofensivo que o colocaria na zona de classificação e, em uma competição tão disputada, pode fazer falta no final. O Brive cumpre tabela, sem chances de classificação de distante da zona de rebaixamento.

O Montpellier (10º) vive situação parecida, com poucas chances de subir ou descer na tabela, a equipe tem apenas a final da Challenge Cup para se preocupar. A equipe viajou desmontivada para Paris onde acabou atropelada por 32 a 10 por um Stade Français (6º) que sonha com a classificação.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Pau 29 x 35 Racing

Bordeaux 20 x 16 Castres

Toulouse 28 x 32 Bayonne

La Rochelle 59 x 0 Agen

Lyon 24 x 7 Brive

Stade Français 32 x 10 Montpellier

Clermont 25 x 16 Toulon

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 24 73 La Rochelle La Rochelle 24 72 Racing Nanterre (Paris) 24 68 Clermont Clermont-Ferrand 24 67 Bordeaux-Bègles Bordeaux 22 62 Stade Français Paris 24 62 Toulon Toulon 24 62 Castres Castres 24 60 Lyon Lyon 24 60 Montpellier Montpellier 23 50 Brive Brive-la-Gaillarde 24 50 Bayonne Bayonne 24 44 Pau Pau 24 41 Agen Agen 23 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;