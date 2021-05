Tempo de leitura: 1 minuto

Um dos maiores jogadores da história do rugby mundial. O terceira linha neozelandês Kieran Read anunciou sua aposentadoria, aos 35 anos, após a derrota de seu time, o Toyota Verblitz, no Campeonato Japonês.

Kieran Read é um dos únicos 20 atletas do planeta com dois títulos mundiais, tendo sido campeão da Copa do Mundo em 2011 e em 2015 pelos All Blacks. Ao todo, Read vestiu a camisa da Nova Zelândia por 128 vezes, sendo o segundo jogador com mais partidas na história dos All Blacks, atrás apenas de Richie McCaw.

Read ainda venceu 7 vezes o Rugby Championship pelos All Blacks e 4 vezes o Super Rugby pelos Crusaders. Em 2013, Read foi eleito o melhor jogador do mundo pelo World Rugby e visitou o Brasil, chegando a conhecer o Instituto Rugby Para Todos.