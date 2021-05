Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A NRL, o Campeonato Australiano de Rugby League (o rugby de 13 atletas), viveu sua 10ª rodada neste fim de semana e já são 10 vitórias seguidas para seu líder invicto, o Penrith Panthers.



Jogando com uniforme cor de rosa, Penrith atropelou fora de casa o Gold Coast Titans por 48 x 12. O jogo teve mais um show de Nathan Cleary, que marcou uma tripleta de tries e segue sendo um dos grandes nomes da liga no momento.

Os outros times que estão no topo da tabela igualmente venceram. O Melbourne Storm fez 44 x 18 para cima do St. George Illawarra Dragons, mais uma vez com Josh Addo-Carr brilhando, agora com 3 tries. Por sua vez, o Parramatta Eels venceu o New Zealand Warriors por 34 x 18, que incluíram uma blitz inicial de 4 tries em 18 minutos, ao passo que o South Sydney Rabbitohs se impôs sobre o Cronulla Sharks por 32 x 22, em duelo que pegou fogo no fim, com Cody Walker e Jay Arrow marcando os tries decisivos para os Souths. Já o Sydney Roosters também fez sua parte e triunfou por 30 x 16 contra o North Queensland Cowboys, Angus Crichton e Daniel Tupou marcando os tries cruciais.

Nos demais jogos, destaques para Canberra Raiders e Manly Sea Eagles entrando para o G8. Os Raiders venceram o lanterna Canterbury Bulldogs por 20 x 18, com Sebastian Kris marcando o try da vitória, enquanto os Sea Eagles atropelaram o decadente Brisbane Broncos por 50 x 06, com Tom Trbojevic e Jason Saab brilhando. Por fim, o Wests Tigers ergueu a cabeça após sequência ruim e derrotou o Newcastle Knights por 36 x 18, com destaque para Adam Doueihi, que fez 2 tries, 5 conversões e 1 penal.

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Wests Tigers 36 x 18 Newcastle Knights

Manly Sea Eagles 50 x 06 Brisbane Broncos

Canterbury Bulldogs 18 x 20 Canberra Raiders

Cronulla Sharks 22 x 32 South Sydney Rabbitohs

Sydney Roosters 22 x 16 North Queensland Cowboys

New Zealand Warriors 18 x 34 Parramatta Eels

Melbourne Storm 44 x 18 St. George Illawarra Dragons

Gold Coast Titans 12 x 48 Penrith Panthers

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 10 20 Parramatta Eels Sydney 10 18 Melbourne Storm Melbourne 10 16 South Sydney Rabbitohs Sydney 10 16 Sydney Roosters Sydney 10 14 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 10 10 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 10 10 Canberra Raiders Canberra 10 8 Gold Coast Titans Gold Coast 10 8 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 10 8 Newcastle Knights Newcastle 10 8 North Queensland Cowboys Townsville 10 8 Wests Tigers Sydney 10 6 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 10 4 Brisbane Broncos Brisbane 10 4 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 10 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?