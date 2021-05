Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Rainbow Cup, na Europa, teve sua terceira rodada de clássicos e apenas um time está invicto: o Benetton, da Itália. Quem diria?!

O time de Treviso venceu mais um clássico nacional contra o Zebre, desta vez por 34 x 27. Com tries de Halafihi, Ioane, Lucchesi e Padovani, Benetton abriu frente e conseguiu resistir à reação final do Zebre, que cruzou o in-goal com Biondelli e Violi no fim, mas não teve tempo de virar o placar. Com uma tabela que até agora teve dois jogos contra o Zebre e um contra Glasgow, o Benetton agora começará a ter que provar que pode mais.

O vice líder é o Munster, que perdeu a invencibilidade ao cair em casa diante do Connacht em dérbi irlandês. 24 x 20. Kieron Marmion fez o try crucial da virada verde logo abrindo o segundo tempo, que foi tenso até o fim, sem que o Munster conseguisse reverter a desvantagem.



Já no duelo entre Leinster e Ulster (o clássico das capitais da Irlanda, isto é, Leinster, de Dublin, capital da República da Irlanda; e Ulster, de Belfast, capital da Irlanda do Norte), a vitória foi novamente do Leinster, que vai crescendo e se credenciando a mais um título. 21 x 17. Jack Conan e Robbie Henshaw marcaram os tries decisivos no segundo tempo.



Em Gales, os Ospreys venceram dérbi contra os Dragons e sonham também com a final. 42 x 26. Jogão de 5 tries a 4 para os Ospreys. Dyer marcou try para os Dragons aos 72′ que sugeria um fim de duelo aberto, com esperanças para os donos da casa, mas Nagy marcou o try que selou a vitória do time de Swansea no fim.

Por sua vez, Cardiff derrotou os Scarlets no outro clássico galês, 29 x 28, e igualmente se colocou na disputa por vaga na final. Foi um fim de jogo emocionante, com os Scarlets marcando 3 tries nos 20 minutos finais para virarem o placar, sendo 2 de Blacker e outro de O’Brien. No entanto, aos 79′, o time de Llanelli cedeu o penal fatal para Jarrod Evans dar a vitória a Cardiff.



Por fim, o clássico escocês foi vencido pelo Glasgow, que também segue na briga por lugar na final. Glasgow bateu Edinburgh na casa do rival por 31 x 24. Adam Hastings, fechando o primeiro tempo, e George Horne, no começo da segunda etapa, marcaram os tries que se provaram cruciais para Glasgow.





Rainbow Cup (Europa)



☘️Munster 20 x 24 Connacht☘️

☘️Leinster 21 x 17 Ulster☘️

🇮🇹Benetton 34 x 27 Zebre🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Edinburgh 24 x 31 Glasgow🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Scarlets 28 x 29 Cardiff🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Dragons 26 x 42 Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Clube Cidade País Jogos Pontos Benetton Treviso Treviso Itália 3 14 Munster Limerick/Cork Irlanda 3 10 Ospreys Swansea Gales 3 10 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 3 10 Leinster Dublin Irlanda 3 9 Cardiff Blues Cardiff Gales 3 9 Connacht Galway Irlanda 3 9 Dragons Newport Gales 3 7 Scarlets Llanelli Gales 3 6 Edinburgh Edimburgo Escócia 3 5 Zebre Parma Itália 3 3 Ulster Belfast Irlanda 3 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final