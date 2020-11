Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Uruguai e Espanha fizeram seu último amistoso de 2020 nesta sexta-feira, em Montevidéu, com os Teros levando a melhor: 19 x 10. No jogo anterior, a Espanha havia triunfado por 32 x 20, mas desta vez foi o Uruguai quem celebrou.



Os Teros abriram o placar com dois penais chutados no primeiro tempo por Federico Favaro e, aos 34′, o mesmo Favaro brilhou cravando o try dos donos da casa, em bela jogada de mãos com Vilaseca furando a defesa espanhola e Mieres dando o passe final. 13 x 00 no intervalo, com os Teros superiores e com uma série de cartões amarelos antes da pausa, que deixaram o Uruguai com 14 jogadores e a Espanha com 13.

Mesmo com 13 homens, os Leões reagiram na segunda etapa, com David Mélé reduzindo o marcador com penal aos 41′ e com o ponta Julen Goiana disparando para o try logo aos 47′, punindo os uruguaios, que tiveram um cartão amarelo aos 40′ para Nicolás Freitas.

Os cartões seguiram atrapalhando a reação da Espanha, que teve outro amarelo aos 52′. Os penais seguiram e o Uruguai abriu a vantagem necessária pelos pés de Favaro, com penais decisivos aos 64′ e aos 73′. 19 x 10, placar final.

Uruguai e Espanha não têm mais compromissos neste ano e pensam agora em 2021 – ano de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Uruguai 19 x 10 Espanha, em Montevidéu

Uruguai

Try: Favaro

Conversão: Favaro (1)

Penais: Favaro (4)

1 Matías Benítez, 2 Guillermo Pujadas, 3 Diego Arbelo, 4 Felipe Aliaga, 5 Juanjuan Garese, 6 Manuel Ardao, 7 Santiago Civetta, 8 Manuel Diana, 9 Guillermo Lijtenstein, 10 Felipe Etcheverry, 11 Rodrigo Silva, 12 Andrés Vilaseca (c), 13 Nicolás Freitas, 14 Federico Favaro, 15 Gastón Mieres;

Suplentes: 16 Facundo Gattas, 17 Mateo Perillo, 18 Ignacio Peculo, 19 Leandro Segredo, 21 Eric Dosantos, 21 Ignacio Rodríguez, 22 José Iruleguy, 23 Agustín Della Corte;

Espanha

Try: Goia

Conversão: Mélé (1)

Penal: Mélé (1)

1 Fernando López, 2 Vicente del Hoyo, 3 Andrés Alvorado, 4 Manu Mora, 5 Victor Sánchez, 6 Matt Foulds, 7 Fred Quercy, 8 Afa Tauli, 9 Kerman Aurrekoetxea, 10 David Melé, 11 Julen Goia (c), 12 Bautista Guemes, 13 Andrea Rabago, 14 Ignacio Contardi, 15 Richard Stewart;

Suplentes: 16 Leandro Wosniak, 17 Steve Barnes, 18 Joel Merkler, 19 Michael Walker-Fitton, 20 Oier Goia, 21 Facundo Munilla, 22 Daniel Barranco, 23 Baltazar Taibo;