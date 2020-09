Tempo de leitura: 1 minuto

Nesse sábado, dia 3, a África do Sul terá seu inédito Springboks Showdown, o jogo das estrelas do país, seguindo os passos do North vs South da Nova Zelândia. O que esperar do jogo e também do futuro do rugby do atual país campeão do mundo? Recebemos Beukes Cremer, o sul-africano com história pelos Tupis, para o debate!