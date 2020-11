Tempo de leitura: 1 minuto

Os Pumas saíram da quarentena para derrotarem os All Blacks pela primeira vez na história. O resultado história merece tanto destaque que o Rugby+ estreia ao vivo no novo canal do Portal do Rugby no TWITCH!

Além dos Pumas, o destaque foi a largada da Nations Cup na Europa, com vitórias de Irlanda, Escócia e Inglaterra também sendo assuntos.