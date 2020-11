Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Sem os jogadores das seleções nacionais, a rodada do Guinness PRO14 comprovou outra vez a superioridade do trio de ferro da Irlanda: Leinster, Munster e Ulster, que vão dominando os dois grupos da liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália.

O Leinster manteve sua invencibilidade ao passar pelos escoceses do Edinburgh, que sentiram muito as ausências dos atletas da seleção, por 50 x 10. O ponta Cian Kelleher correu para um hat-trick (3 tries) e o scrum-half Luke McGrath marcou outros 2 tries para os irlandeses.



O Ulster, por sua vez, não tomou conhecimento dos italianos do Zebre, impondo-se por 57 x 14 na Itália. Foram nada menos que 4 tries do oitavo sul-africano (ex Springboks) Marcell Coetzee, que viveu jogo ímpar na carreira.



Já o Munster teve duelo importante contra os galeses do Ospreys e venceu por contundentes 38 x 22. O oitavo Coombes foi o grande nome do duelo marcando 3 decisivos tries (hat-trick!) para o Munster.



O único irlandês derrotado na semana foi o Connacht, que perdeu em casa para os galeses do Scarlets por 20 x 14. O ponta galês Ryan Conbeer foi destaque com 2 tries.



Outro galês que venceu foi o Cardiff Blues, que conquistou importante triunfo em casa sobre os italianos do Benetton por 22 x 05. A vitória foi sacramentada na reta final do duelo com tries da linha, com Lane e Ben Thomas.



O jogo entre os galeses do Dragons e os escoceses do Glasgow foi adiado pela pandemia.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Connacht 14 x 20 Scarlets

Munster 38 x 22 Ospreys

Zebre 14 x 57 Ulster

Cardiff Blues 22 x 05 Benetton

Leinster 50 x 10 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 6 30 Ulster Irlanda Belfast 6 28 Ospreys Gales Swansea 6 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 5 Dragons Gales Newport 4 5 Zebre Itália Parma 6 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 5 22 Cardiff Blues Gales Cardiff 6 14 Scarlets Gales Llanelli 6 14 Edinburgh Escócia Edimburgo 6 10 Connacht Irlanda Galway 4 10 Benetton Treviso Itália Treviso 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);