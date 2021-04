Tempo de leitura: 2 minutos

O rugby de clubes na Argentina já retornou, com o torneio de Tucumán tendo realizado uma rodada de sua competição até aqui, ao passo que Cuyo (Mendoza) está já vivendo as disputas de seu Torneio Apertura.

No entanto, as grandes competições ainda não retornaram. É importante lembrar que o rugby de clubes na Argentina é amador, o que significa que a pandemia impediu por completo a realização de competições em 2020.

- Continua depois da publicidade -

URBA Top 12 começa nesse sábado



Em Buenos Aires, o pontapé inicial para as competições de clubes será nesse sábado, dia 17, com a largada do URBA Top 12, competição mais forte do país. Os 12 melhores clubes das regiões metropolitanas de Buenos Aires e La Plata participam da competição que, neste ano, terá formato mais curto, para permitir adaptações do calendário à pandemia. O URBA Top 12 não foi disputado em 2020 e retorna com os clubes que deveriam ter jogado a competição no ano passado.

Os 12 times se enfrentarão em turno único, totalizando 11 rodadas. Mais 5 rodadas serão realizadas na sequência, enfrentando-se:

Equipes classificadas no 1º, 4º, 5º, 8º, 9º e 12º lugares após 11 rodadas;

Equipes classificadas no 2º, 3º, 6º, 7º, 10º e 11º lugares após 11 rodadas;

Ao final das 16 rodadas, os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, com a final marcada para o dia 23 de novembro. O último colocado será rebaixado.

O SIC, de San Isidro, se sagrou campeão do URBA Top 12 de 2019, vencendo o Belgrano na grande final. Outra grande potência é o Hindú, campeão argentino em todas as últimas 5 edições (de 2015 a 2019) e foi campeão da URBA pela última vez em 2017. Em 2018, o campeão da URBA foi o Alumni, que venceu o Hindú naquela final.

A ESPN argentina exibe melhores momentos das partidas. Olho no site.

Participantes do URBA Top 12:

Clube Cidade Jogos Pontos Alumni Tortuguitas Belgrano Buenos Aires Buenos Aires C&RC San Fernando CASI San Isidro CUBA Villa de Mayo Hindú Don Torcuato Los Tilos La Plata Newman Benavídez Pucará Burzaco Regatas Bella Vista Bella Vista San Luis La Plata SIC San Isidro

- 1º ao 4º colocados = Semifinais

- 12º colocado = Rebaixamento;



- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

Clube Títulos CASI 33 SIC 26 CUBA 14 Belgrano 11 Hindú 10 Buenos Aires C&RC 10 Alumni 6 Atletico del Rosario 5 GEBA 4 Old Georgian 3 Lomas 2 Pucará 2 Banco Nación 2 Olivos 1 Obras Sanitárias 1 La Plata 1

Histórico de campeões da URBA: