O World Rugby – a federação internacional – anunciou seu apoio oficial à criação das duas franquias que representarão as Ilhas do Pacífico no Super Rugby: o Fijian Drua (representando Fiji) e o Moana Pasifika (representando Samoa e Tonga. A entidade anunciou investimento anual nas duas equipes de cerca de 9,2 milhões de reais (1,2 milhão de libras) pelos próximos 3 anos, com o intuito de garantir a viabilidade econômica das duas equipes. Ambas ainda terão apoio de suas federações nacionais e devem receber recursos de um fundo de investimento private equity.

A perspectiva é de Moana Pasifika e Fijian Drua estrearem em 2022 num Super Rugby unificado, junto de equipes de Nova Zelândia e Austrália. Resta ainda, no entanto, o apoio oficial da NZR (a federação neozelandesa).

O Fijian Drua foi criado em 2016 para disputar o NRC (o Campeonato Australiano) a partir de 2017, tendo sido campeão em 2018. Já o Moana Pasifika foi criado no ano passado e disputou partida amistoso contra os Maori All Blacks.

