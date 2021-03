Tempo de leitura: 5 minutos

Nessa sexta, com transmissão ao vivo da ESPN2, tem decisão do título do Six Nations 2021! Em Paris, a França recebe a Escócia e a taça poderá acabar ou com a França ou com Gales. Se a França vencer o jogo por 21 pontos de diferença, marcando 4 tries (ou 20 pontos de diferença, marcando 6 tries), o titulo ficará com ela – e seria seu primeiro desde 2010. Uma vitória menor da França, um empate ou qualquer vitória da Escócia dará o título a Gales, que apenas assistirá à disputa.

Curiosamente, se o jogo terminar com vitória da França por exatos 20 pontos de diferença e com os franceses marcando exatos 5 tries haverá um empate absoluto entre França e Gales na classificação. O Six Nations tem apenas 2 critérios de desempate (saldo de pontos seguido de número de tries marcados) e caso ambos terminem empatados o título será dividido entre franceses e galeses – algo que não ocorre no Six Nations desde 1988.

Para o time escocês, a vitória sobre a França vale muito moralmente, pois poderia dar à Escócia seu primeiro vice campeonato na “Era Six Nations”, isto é, o melhor resultado desde o título do Five Nations de 1999.

Para jogar pelo título que não vem há mais de uma década, o técnico francês Fabien Galthié fez alterações táticas importantes em seu time. A mais aguardada é o retorno de Romain Ntamack com a camisa 10, por conta da lesão de Jalibert. Na linha, Galthié optou ainda por deixar Teddy Thomas no banco, escalando Arthur Vincent como titular e deslocando Gaël Fickou para a ponta. O restante da linha segue intocada, com Dupont de 9, Vakatawa de 13, Penaud de 14 e Dulin de 15.

No pack, os Bleus terão Jelonch como titular na terceira linha, com Galthié deixando Cretin no banco. O trio com Alldritt e Ollivon promete. Na segunda linha, Willemse está suspenso e foi substituído por Rebbadj, ao passo que Taofifenua voltou ao banco para dar lugar ao retorno de Bernard Le Roux. Apenas a primeira linha está inalterada, com Haouas, Marchand e Baille.

A Escócia, do técnico Gregor Townsend, celebra o retorno de Finn Russell à camisa 10, com Stuart Hogg retornando a fullback. Russell fará dupla com Ali Price, que também volta à titularidade, enquanto os centros serão Johnson e Harris, com Graham e Van der Merwe nas pontas. No pack, Fagerson, Watson e Ritchie formam o trio ideal, ao passo que a segunda linha não terá o lesionado Jonny Gray, com Gilchrist e Skinner fazendo a dupla. Já a primeira linha terá Fagerson, Turner (que volta no lugar de Cherry) e Sutherland.

Ao longo da competição, a França se provou o time mais interessante de se ver jogar, com uma linha brilhante liderada por Antoine Dupont. O aclamado scrum-half, no entanto, teve algumas atuações de altos e baixos, perdendo rendimento nos segundos tempos – o que preocupa um pouco. Porém, a volta de Ntamack faz ambos reeditarem dupla do Toulouse. A batalha promete muito, uma vez que a Escócia tem dupla que joga um rugby igualmente ousado, com Ali Price e Finn Russell. O abertura escocês não foi bem em seu duelo com Sexton no jogo contra a Irlanda e precisa brilhar contra a França se quiser colocar dúvidas na cabeça do técnico Warren Gatland para os British and Irish Lions.

O jogo ainda reserva mais batalha individuais muito aguardadas. A começar pelo duelo dos dois fullbacks: Brice Dulin foi um dos grandes nomes do Six Nations até o momento com a camisa francesa, mas enfrentará o consagrada Stuart Hogg – que espera ser o 15 dos Lions. Nos centros é onde mora o maior perigo para a Escócia, com ninguém duvidando da superioridade da dupla francesa de Vakatawa e Vincent. Na ponta, a Escócia tem o ascendente Van der Merwe, muito forte no contato físico, mas que deixa a desejar na defesa. A França, até aqui, é o time que menos metros fez no Six Nations, mas que mais tries marcou. Há muita eficiência do lado dos Bleus.

No pack, a França teve dificuldades contra a Inglaterra que, por sua vez, foi superada pela Escócia. O trio da terceira linha francesa – Alldritt, Ollivon (um líder impecável até o momento) e Jelonch é de alta qualidade, mas o trio escocês – Fagerson, Watson e Ritchie – vem também com moral. A Escócia é o time com menos tackles dominantes ao longo do Six Nations, mas foi superior à França até aqui nos turnovers (sendo o segundo time que mais obteve turnovers e o que menos os cedeu). No entanto, os lateais preocupam mais os escoceses do que os franceses, com a Escócia tendo os piores números em line-outs do Six Nations (ponderando-se, no entanto, o jogo a menos) e a França o melhor.

No papel, a França é a favorita e tem o segundo melhor ataque do torneio – o que oferece esperança a seu torcedor de que o objetivo é alcançável. Porém, o drama até o fim do jogo é uma certeza. Será um jogo épico.

*Horários de Brasília

26/03 – 17h00 – França x Escócia, em Paris – Auld Alliance Trophy – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 97 jogos, 56 vitórias da França, 38 vitórias da Escócia e 3 empates. Último jogo: Escócia 15 x 22 França, em 2020 (Autumn Nations Cup);

França: 15 Brice Dulin, 14 Damian Penaud, 13 Virimi Vakatawa, 12 Arthur Vincent, 11 Gael Fickou, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Aldritt, 7 Charles Ollivon (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Swan Rebbadj, 4 Bernard le Roux, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Uini Atonio, 19 Romain Taofifenua, 20 Dylan Cretin, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Bouthier, 23 Teddy Thomas;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Alex Craig, 20 Nick Haining, 21 Scott Steele, 22 Adam Hastings, 23 Huw Jones;

Seleção Jogos Pontos Gales 5 20 França 4 15 Irlanda 5 15 Escócia 4 11 Inglaterra 5 10 Itália 5 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;