O World Rugby (a federação internacional) lançou hoje uma evolução do protocolo utilizado pela arbitragem para julgar contatos com a cabeça. O novo guia torna claro o processo de julgamento dos lances, que vai da continuidade do jogo ao cartão vermelho.

World Rugby has launched the Head Contact Process (HCP) to assist the sanctioning process for contact with the head and neck, underscoring the sport’s commitment to head injury prevention. #playerwelfare

More at https://t.co/OmC9qPEYSf pic.twitter.com/NAvnbVzmxK

— World Rugby Media (@worldrugbymedia) March 11, 2021