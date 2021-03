Tempo de leitura: 1 minuto

Está finalmente confirmado: o fundo de investimentos de private equity CVC comprou 14,3% do Six Nations Ltd pelo valor de 365 milhões de libras (mais de 2,8 bilhões de reais).

A Six Nations Ltd é a entidade organizadora do Six Nations e o acordo inclui, além do torneio masculino, as versões feminina e M20. Também faz parte do acordo a organização dos amistosos de novembro realizados nesses países.

Com o acordo, a CVC passa a ser uma das 7 donas da Six Nations Ltd, com as federações dos 6 países – França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Itália – que juntos somam ainda 85,7% de participação na entidade.

A CVC também tem participação na Premiership inglesa e no PRO16.